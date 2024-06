To si jen tak někdo nedovolí, vzpomíná Němeček na Poborského lob proti Portugalsku na Euru 1996

Už v pátek začne 17. mistrovství Evropy fotbalistů. A na Radiožurnálu vám v našem seriálu připomínáme úspěšné šampionáty českého a předtím i československého týmu. Na turnajích dala reprezentace také ikonické góly. Jeden z nich dal v roce 1996 ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Anglii Karel Poborský. A byl to proti Portugalsku vítězný lob, na který se nezapomene. SERIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 10:49 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Poborský lobuje portugalského brankáře na Euru 1996 | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

„Tonda kopal penaltu, já byl v běhu. I ty kopy byly jiné, Tonda ten míč podkopl, já ho spíš hodil. Takže těžko to srovnávat. Já jsem rád, že jak ten můj, tak ten Tondy přinesly velký úspěch českého fotbalu. A jsem rád, že jeden z nich byl můj,“ odmítá srovnání s legendární penaltou z finále Euro 1976 záložník tehdy ještě pražské Slavie.

Pro Poborského to byl také lob, který ho proslavil prakticky po celém světě. „Spousta lidí a fanoušků si mě pamatuje hlavně kvůli tomuhle gólu. Takže jsem za něj rád.“

A šikovný záložník s dlouhými vlasy ve Villa Parku v Birminghamu nadchl trefou z 53. minuty i spoluhráče. Překvapený z toho byl i kapitán národního týmu v zápase proti Portugalsku Václav Němeček.

„Za prvé si to jen tak nikdo nedovolí. A když si to dovolí a vůbec ho to napadne, tak je taky důležité, jak to provede. Jemu se to povedlo úplně báječně. Mám štěstí, že jsem od toho byl kousek a že jsem to viděl naživo, byl jsem od něj asi 15 metrů. Pro mě úžasný zážitek. Vůbec jsem nevěřil tomu, co provádí. Ale když už to plachtilo, tak jsem věděl, že to tam padne,“ vzpomíná.

I díky slavné Poborského brance proti Portugalcům, kterou v roce 2008 zvolili fanoušci v anketě za nejhezčí gól po sólové akci v historii evropských šampionátů, se čeští fotbalisté dostali do semifinále. V něm po penaltách vyřadili Francii, a pak tým kolem Poborského, Nedvěda nebo Kuky čekalo ve Wembley finále s Německem.

A těsně před ním měli i mimosportovní zážitek – hráči si podali ruku s britskou královnou Alžbětou II., které představoval jednotlivé české fotbalisty kapitán Miroslav Kadlec. A reprezentanti si pamatovali tenhle moment i po letech.

„Je to nádherné. Podat si ruku s královnou je zážitek na celý život. Je to jeden z nejhezčích zážitků mé fotbalové kariéry,“ vzpomíná na setkání Michal Horňák.

„Byl to krásný moment. I když pro mě v té hlavě byl furt ten zápas, to finále před námi. Všechno jsem si uvědomil až potom, že podat si ruku s královnou je obrovská čest,“ přiznává Karel Rada.

Po prohraném finále s Německem, které rozhodl zlatým gólem v prodloužení Oliver Bierhoff, pak byli královně blízko ještě jednou. Britská panovnice jim totiž předala stříbrné medaile.

Fotbalisté se tehdy v roce 1996 postarali o nejlepší výsledek národního týmu na evropských šampionátech v samostatné historii. A autor slavného lobu Karel Poborský si svými výkony vysloužil přestup ze Slavie do Manchesteru United.