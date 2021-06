Zaskočil za kapitána a výrazně přispěl k postupu. Barákova životní sezona pokračuje i na Euru

Čeští fotbalisté se v Praze připravují na sobotní čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku. V úterý mají volnější den, místo tréninku se věnují hlavně regeneraci. Realizační tým tak má čas přemýšlet nad sestavou, konkrétně třeba nad pozicí ofenzivního záložníka, na které naposledy proti Nizozemsku nastoupil Antonín Barák. Praha 16:03 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák v hlavičkovém souboji v utkání s Nizozemskem | Foto: DARKO BANDIC | Zdroj: Reuters

Blonďatý středopolař předvedl v Budapešti velmi dobrý výkon. Obraně Nizozemců dělal svým pohybem problémy a po jeho standardní situaci navíc Tomáš Holeš ve druhém poločase otevřel skóre.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Antonín Barák si přenesl formu z klubu i do národního týmu. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Barák tak při své premiéře v základní sestavě na Euru navázal na povedenou sezonu v klubu. V dresu Hellasu Verona dal v uplynulém ročníku Serie A sedm gólů.

„Měl jsem možná životní sezonu. Dařilo se nám, celému týmu se sezona povedla, vezl jsem se na vlně. Takže jsem přijel s velkou pohodou a velmi dobře připravený,“ přiznává Radiožurnálu Antonín Barák, který si na svou větší šanci na šampionátu musel počkat. V základní skupině totiž odehrál jen čtyři minuty v zápase s Chorvatskem.

„Možná jsem čekal, že bych mohl dostávat víc prostoru, protože jsem se cítil dobře. Na druhou stranu jsem respektoval jakékoliv rozhodnutí trenérů. Soustředil jsem se na sebe, abych byl schopný týmu pomoct, když ta šance přijde. Doufám, že se to povedlo,“ podotkl Barák.

Dramatické přestřelky, kuriózní vlastní gól a konec favorita. Šílený den na Euru nabídl čtrnáct branek Číst článek

Odchovanec Příbrami v souboji s Nizozemskem nahradil v sestavě Vladimíra Daridu. Reprezentačního kapitána nepustily do zápasu zdravotní problémy, v sobotu už by ale mohl být znovu k dispozici.

„Oba si přejeme, dokážeme hrát i společně, takže to není o tom, že jsme přímí konkurenti. Takhle to nevnímám, s Vláďou máme přátelský vztah a to zůstane, ať hraje kdokoliv. Pro nás je hlavně důležité, abychom uspěli ve čtvrtfinále,“ ujišťuje Barák.

Čeští fotbalisté zabojují o postup do semifinále Eura v sobotu na stadionu v Baku proti Dánsku. Utkání můžete od 18.00 sledovat v online přenosu na serveru iROZHLAS.cz. Přímý přenos odvysílá také stanice Radiožurnál Sport.