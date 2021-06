Zlomová půlminuta. Jak Vaclík zachránil Čechy a de Ligt oslabil Nizozemce

Jak málo chybělo a všechno mohlo být úplně jinak. Rozhodující moment osmifinálového zápasu Česka s Nizozemskem na fotbalovém Euru přišel krátce po přestávce - nejdřív Tomáš Vaclík fantastickým zákrokem zastavil unikajícího Donyella Malena a hned vzápětí na druhé straně zahrál rukou de Ligt a dostal červenou kartu. Oba okamžiky nedělilo ani půl minuty. Budapešť 21:17 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík skvělým zákrokem zastavuje Donyella Malena. | Foto: Attila Kisbenedek | Zdroj: ČTK / AP

Běžela 52. minuta osmifinálové bitvy. Donyell Malen obešel dva české hráče a rázem běžel sám na Vaclíka. Chtěl mu udělat kličku, jenže český gólman jeho úmysl vystihl a míč mu zpod kopaček sebral. Chyběly centimetry a nizozemský fotbalista by střílel do prázdné brány.

Místo toho ale přišel český protiútok, na jehož konci v souboji s Patrikem Schickem podklouzl Matthijs de Ligt a v pádu zahrál úmyslně rukou. Od Vaclíkova zákroku uběhlo nějakých 27 sekund.

Ruský rozhodčí Karasjov nejdřív ukázal de Ligtovi jen žlutou kartu, po zhlédnutí videa ale musel přitvrdit a vytasil rovnou červenou.

Mimochodem, nizozemský tým v historii Eura dostal čtyři červené karty - dvě v zápasech proti Československu a dvě proti Česku. Naposledy se tak stalo na Euru 2004, když musel ze hřiště Heitinga. Nedvěd a spol. pak v památném zápase porazili svého soupeře 3:2.

„Člověk se trošku zalekne, když soupeř dostane červenou, na to není připravený. Ale do pěti minut jsme se srovnali a už pak Holanďany nepustili do žádné velké šance,“ říkal po zápase šťastný Pavel Kadeřábek, který zaskočil na levém kraji obrany za Jana Bořila.

Češi si s nabídnutou přesilovkou opravdu poradili výborně. Nejdřív se hrdina utkání Tomáš Holeš prosadil po Kalasově zpětné nabídce po standardní situaci a o chvíli později slávistický záložník nahrál na druhý gól Patriku Schickovi.

Výhra 2:0 znamená postup do čtvrtfinále a zároveň první úspěch ve vyřazovacím zápase na velkém turnaji od Eura 2004, kdy Češi ve čtvrtfinále vyřadili Dány. A právě s Dány si to rozdají ve čtvrtfinále i tentokrát.