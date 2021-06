Čeští fotbalisté znají osmifinálového soupeře, v Budapešti vyzvou dosud stoprocentní Nizozemce

Rozuzlení přinesly trochu nečekaně už středeční výsledky skupiny E. Slovensko podlehlo Španělsku vysoko 0:5 a propadlo se v tabulce „třetích“ týmů na poslední pozici. Postup do osmifinále tak slaví navzdory zápornému skóre jiný tříbodový celek Ukrajina.

V případě shody výsledků v závěrečných utkáních skupiny F mohou ještě proklouznout do play-off Finové. To by ale Portugalci museli prohrát s Francií alespoň o čtyři góly. Druhou a rovněž nepravděpodobnou cestou pro Seveřany je porážka Německa s Maďarskem o čtyři branky a zároveň prohra Portugalska.

Ať už bude kombinace postupujících jakákoliv, na osmifinálovém soupeři českého týmu se nic nezmění. Poprvé na turnaji tak mají reálnou šanci povzbudit národní tým přímo na stadionu i fanoušci z Česka.

V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech Eura zaplněn stadion ze 100 procent. Kapacita Puskás arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní dva duely domácího výběru dorazilo v obou případech téměř 56 tisíc fanoušků. Při návštěvě Maďarska není vyžadována karanténa, na rozdíl třeba od Skotska, kde sehrála reprezentace úvodní dva duely.

Nizozemci na turnaji zatím třikrát zvítězili - na domácí půdě v Amsterodamu si poradili 3:2 s Ukrajinou, 2:0 s Rakouskem a 3:0 se Severní Makedonií. Nejlepším střelcem týmu je se třemi góly Georginio Wijnaldum, dvě trefy má na kontě útočník Memphis Depay.

Na Euru se oba týmy potkaly dvakrát. V roce 2000 rozhodl o výhře Oranjes penaltový verdikt sudího Colliny a následný gól Franka de Boera. V roce 2004 ale přišla odveta a památný obrat v podání družiny kouče Karla Brücknera. Češi prohrávali už o dvě branky, obrat dokonal v 88. minutě Vladimír Šmicer.

Poslední duely skupiny F začnou v 21.00. Jasno o všech osmifinalistech tak bude krátce před 23. hodinou.