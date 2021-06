Češi můžou myslet i na postup z prvního místa. ‚Ještě nikde nejsme,‘ varuje ale kouč Šilhavý

Je to překvapivý pohled – čeští fotbalisté po remíze s Chorvatskem 1:1 dál vedou na mistrovství Evropy skupinu D. Postup do osmifinále ještě jistý nemají, ale jsou mu blízko. A pokud v posledním utkání v Londýně nepodlehnou domácí Anglii, půjdou dál dokonce z prvního místa. Glasgow 8:54 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý během utkání proti Chorvatsku. | Foto: Petr David Josek | Zdroj: Reuters

„Už před tímhle zápasem jsme věděli, že jsme schopní hrát s těmi nejlepšími skvadrami, ať to byla doma Anglie, Belgie nebo teď Chorvatsko. Víme, že tyhle týmy umíme potrápit, hrát s nimi fotbal,“ říká Radiožurnálu Patrik Schick.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak ze skupiny? Češi můžou jít do osmifinále i z prvního místa, jistý postup ale ještě nemají

V současné střelecké formě se český kanonýr Anglie nebojí, ostatně ta zatím moc hrůzu nepouští, na turnaji dala jediný gól, zatímco sám Schick už tři. Pokud Češi zvítězí nebo získají aspoň bod, vyhrají skupinu.

Ale je otázkou, jestli by to pro ně bylo až tak výhodné. V osmifinále by totiž narazili na druhý tým skupiny F, ve které najdeme evropské giganty: obhájce zlata Portugalce, úřadující mistry světa Francouze, dále Němce a k tomu Maďary.

Kdyby skončili čeští fotbalisté druzí, utkali by se s druhým ze skupiny tvořené Španělskem, Švédskem, Slovenskem, a Polskem.

„Přiznám se, že to teď v kabině létá ze všech stran, ale postoupit z prvního, nebo druhého... já budu rád, když to bude z jakéhokoliv místa. Potom jsou samozřejmě i další kalkulace, ale ještě nikde nejsme. Přeju si, aby to dopadlo ještě před zápasem v Anglii,“ tlumí české nadšení Jaroslav Šilhavý.

Ano, jasno může být ještě před tím, než Češi vyběhnou na trávník k poslednímu zápasu základní skupiny, ale taky se může stát, že na postup budou i současné čtyři body málo.

‚Vypadalo to, že mi teče z nosu polívka.‘ Hrdina českého týmu Schick si na penaltu věřil a neváhal Číst článek

„Nevím, jestli nám to bude stačit, ale myslím, že by mohlo, protože by byla celkem náhoda, kdyby pět nebo šest týmů mělo čtyři body a skončily čtvrté,“ přemýšlí obránce Tomáš Kalas.

Nejhorší dva ze šesti týmů ze třetích míst totiž ve skupině uvíznou a to se Čechům ještě může stát, zvlášť pokud by třeba od Angličanů schytali debakl a ostatní skupiny se nevyvinuly příznivě.

S domácím týmem se výběr trenéra Šilhavého utká v Londýně v úterý od 21.00 v přímém přenosu Radiožurnálu a v online přenosu na iROZHLAS.cz, definitivně jasno o účasti v play-off bude mít nejpozději ve středu před půlnocí.

Mistrovství Evropy 2020 (PLATNÉ K 19. 6. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Česko 2 1 1 0 3:1 4 2. Anglie 2 1 1 0 1:0 4 3. Chorvatsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Skotsko 2 0 1 1 0:2 1