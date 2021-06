Na čtvrtfinále Eura do Baku. Fanoušek českého týmu odmítl drahé letenky a domluvil letadlo

Fotbalovou reprezentaci by v sobotním utkání čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku mohla podpořit speciální výprava českých fanoušků. Jeden z nich se pro cestu do Ázerbájdžánu rozhodl zařídit speciální letadlo, běžně se totiž z Prahy do Baku létá pouze s přestupem a cena zpáteční letenky se pohybuje okolo 20 tisíc korun. Praha 14:22 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fanoušci na zápase s Nizozemskem | Foto: Attila Kisbenedek | Zdroj: Pool via Reuters

„Po zápase Česko – Nizozemsko jsme se s bráchou a kamarády shodli, že chceme čtvrtfinále vidět naživo. Bohužel jsme nenašli žádný let, který by buď nebyl příliš drahý, nebo by netrval příliš dlouho. Začali jsme tedy přemýšlet o jiných možnostech, až jsme došli právě k tomuto nápadu,“ vypráví Radiožurnálu hlavní iniciátor celé akce a jeden z fanoušků národního týmu Michal Šikoš, který pro zajištění letadla využil kontakt na lokální charterovou společnost.

Aby stroj nakonec mohl být vypraven, je podle facebookové stránky reprezentačního fanklubu nutné obsadit aspoň 150 míst.

„Zatím máme zhruba 120 lidí, kteří projevili vážný zájem s námi letět. Doufám, že do středečních šesti hodin odpoledne, které jsme si stanovili jako deadline, kvótu minimálně 150 lidí naplníme,“ říká Šikoš.

Letadlo s fanoušky by se podle předběžného plánu mělo přesunout do Baku v pátek odpoledne, zpáteční cesta je naplánovaná na nedělní dopoledne. Zajištění letadla by mělo stát v přepočtu zhruba dva a půl milionu korun a tyto výdaje se případně rovným dílem rozdělí mezi všechny účastníky.

„Do ceny jsou započteny všechny s provozem spojené náklady, jako je palivo či letištní poplatky. Na jednoho účastníka to vychází mezi 13 a 16,5 tisíci korun v závislosti na finálním počtu cestujících,“ vysvětluje fanoušek fotbalové reprezentace Michal Šikoš, který s nápadem zajistit speciální letadlo do Baku přišel.

Příznivci, kteří na čtvrtfinále vyrazí, musejí předložit maximálně 72 hodin starý negativní PCR test na koronavirus, doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci. Po návratu do Česka pak fanoušci do pěti dnů musejí podstoupit PCR test a do jeho výsledku být v izolaci.

Souboj Česko – Dánsko ve čtvrtfinále fotbalového Eura začne v sobotu od 18 hodin a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho celý odvysílají v přímém přenosu. Online ho můžete sledovat i na webu iROZHLAS.cz.