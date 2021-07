Euru kraloval brankář. Italové vsadili v rozstřelu na zkušenost a penaltového specialistu Donnarummu

Itálie bavila na fotbalovém Euru aktivní hrou a nápaditou ofenzivou, největší jistotu ale měla vzadu. Noví evropští šampioni se mohli opřít nejen o zkušenou stoperskou dvojici Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, ale také o Gianluigiho Donnarummu. Stále teprve dvaadvacetiletý gólman potvrdil na turnaji pověst penaltového specialisty, výborné výkony mu navíc vynesly ocenění pro nejlepšího hráče šampionátu. Londýn 10:41 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský brankář Gianluigi Donnarumma po vítězném finále Eura | Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA | Zdroj: Reuters

„Je to ocenění celého týmu, jsme skvělá parta. Bez spoluhráčů bych na tu cenu nikdy nedosáhl,“ popisoval po vítězném rozstřelu ve finále dojatý Donnarumma, který vychytal hned tři anglické střelce a zajistil Squadře Azzuře po 53 letech evropský titul. Na šampionátu navíc dotáhl reprezentační rekord v neprůstřelnosti, když inkasoval až po 1169 minutách.

Penaltový rozstřel bývá označován za loterii, v případě současné italské reprezentace to ale nemusí až tak platit. Jedním z hlavních důvodů je právě brankář AC Milán, který od další sezony nejspíš bude hájit barvy francouzského giganta PSG.

Donnarumma totiž patří mezi penaltové specialisty. Za Rossoneri chytá v Serii A pravidelně od šestnácti let a navzdory svému mládí ukazuje tváří v tvář vyhlášeným střelcům obdivuhodnou chladnokrevnost.

Penaltový rozstřel Berardi ● Kane ● Belotti × Maguire ● Bonucci ● Rashford × Bernardeschi ● Sancho × Jorginho × Saka ×

Podle statistik serveru Transfermarkt.com chytil Donnarumma za svou kariéru 15 penalt ze 44, kterým čelil. To je úspěšnost 34 procent, italský gólman tedy chytí každou třetí. V nejlepších ligách Evropy je přitom úspěšnost střelců kolem 75 až 80 procent. Pro srovnání, anglický brankář Jordan Pickford má bilanci 11 chycených penalt ze 46 (24 procent).

Do statistik nejsou započítány rozstřely, díky kterým by měl Donnarumma bilanci ještě výrazně lepší. V semifinále zlikvidoval dva ze čtyř španělských pokusů, v nedělním finále ve Wembley lapil dokonce tři z pěti. K poslednímu zákroku přitom nemuselo vůbec dojít, prvním „mečbolem“ totiž pohrdl jindy neomylný záložník Jorginho.

„Už jsem vypnul, před Jorginhovou penaltou jsem si říkal, že je hotovo. Nakonec jsem ale musel předvést ještě jeden zákrok,“ líčil už pobaveně Donnarumma. „Ale zůstal jsem klidný. Dobře vím, čeho jsem schopen,“ dodal pro oficiální web turnaje.

Zkušenost versus mládí

Italský trenér Roberto Mancini poslal do rozstřelu velezkušenou pětici. Již zmiňovaného Jorginha doplnili Andrea Belotti a Domenico Berardi, kteří zahrávali během kariéry na čtyři desítky penalt. K tomu přidejme Federica Bernardeschiho, jenž v kariéře minul jen jednou, a lídra Leonarda Bonucciho.

Anglický trenér Gareth Southgate naopak vsadil na momentální formu z tréninku. Před koncem prodloužení poslal čistě kvůli pokutovým kopům na hřiště Marcuse Rashforda a Jadona Sancha, oba ale neuspěli. K nim se přidal devatenáctiletý Bukayo Saka, kterému kouč navíc „naložil“ na hřbet odpovědnost páté série. Mladý křídelník přitom mezi dospělými ještě žádnou penaltu nezahrával.

„Jde to zcela za mnou. Rozhodl jsem se nasadit tyhle střelce na základě jejich výkonů na tréninku. Nikdo v tom není sám. Vyhrávali jsme dohromady jako tým a dohromady teď musíme přijmout i tento výsledek. Co se ale týče penalt, bylo to rozhodnutí, které jde za mnou,“ uvedl pro BBC Southgate.

Albion tak nadále na titul evropských šampionů čeká. Ve finále neuspěl už počtvrté a znovu dal vzpomenout na penaltové trápení, které anglické fotbalisty dlouhé roky na velkých akcích provází.