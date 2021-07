Střídání se nevyplatila. ‚Moje rozhodnutí, penalty jdou za mnou,‘ řekl anglický kouč Southgate

Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate vzal na sebe plnou zodpovědnost za neúspěšný penaltový rozstřel ve finále mistrovství Evropy s Itálií. Reprezentanti Albionu prohráli na pokutové kopy 2:3 a po neúspěšných pokusech Marcuse Rashforda, Jadona Sancha a Bukaya Saky přišli o možnost získat první evropský titul v historii. V normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1:1. Londýn 7:43 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Gareth Southgate utěšuje neúspěšného penaltového střelce Bukaya Saku | Foto: LAURENCE GRIFFITHS | Zdroj: Reuters

„Jde to zcela za mnou. Rozhodl jsem se nasadit tyhle střelce na základě jejich výkonů na tréninku. Nikdo v tom není sám. Vyhrávali jsme dohromady jako tým a dohromady teď musíme přijmout i tento výsledek. Co se ale týče penalt, bylo to rozhodnutí, které jde za mnou,“ uvedl pro BBC Southgate.

Střelcům na Euru vládli Schick s Ronaldem, Zlatou kopačku bere díky asistenci portugalská hvězda Číst článek

Angličané, kteří se ve finále evropského šampionátu představili premiérově, měli hned dvakrát vývoj domácího duelu ve Wembley ve svých rukou. Po trefě Lukea Shawa vedli již od druhé minuty 1:0, nicméně po přestávce aktivnější Italové vyrovnali zásluhou Leonarda Bonucciho.

I v penaltovém rozstřelu pak měl Southgatův tým náskok, po úvodních trefách Harryho Kanea a Harryho Maguirea vedl 2:1. Jenže Rashford se Sanchem, kteří přišli na hřiště speciálně kvůli penaltám ve 120. minutě, následně neuspěli a zlato pro Italy stvrdil neúspěšnou střelou i devatenáctiletý Saka.

„Byli jsme na penalty dobře připravení a začali je dobře. Bohužel jsme v tom už nepokračovali. Hráči si ale nemusí vyčítat, že by pro to udělali na tréninku málo. Z tohohle hlediska nemohli udělat víc,“ hájil je Southgate, který sám proslul neproměněnou penaltou v semifinále domácího Eura 1996 proti Německu.

„Jsme samozřejmě hluboce zklamaní, ale chci hráče pochválit, protože do toho po celý turnaj dali, co mohli. Ve finále jsme hráli určité pasáže dobře, v jiných jsme zase jako na začátku druhé půle nedokázali dostatečně udržet míč. Nemohu ale hráče z ničeho vinit. Bylo skvělé s nimi pracovat a probojovali se nejdále za poslední dobu. Přesto teď bude v šatně tahle porážka hodně bolet,“ uvedl padesátiletý rodák z Watfordu.

Ani Angličané neprolomili dlouhou italskou šňůru bez porážky, která se natáhla na 34 zápasů, a svého soupeře neporazili na velkém turnaji ani na pátý pokus. Jediným úspěchem Ostrovanů tak zůstává titul světových šampionů z roku 1966. Na rozdíl od tehdejšího triumfu však tentokrát domácí hřiště ve Wembley ke korunovaci nevyužili.

„Je jasné, že nás to mrzí, protože se málokdy dostanete v životě takhle blízko vítězné trofeji. Na druhou stranu jsme však téhle zemi dali další nezapomenutelné zážitky. Až se časem ohlédneme na to, co jsme dokázali, budeme na sebe hrdí,“ prohlásil Southgate.

Šanci na reparát budou mít Angličané příští rok na mistrovství světa v Kataru. Na posledním světovém šampionátu skončili čtvrtí.

„Tohle je ale daleko. Věřím, že se tenhle tým může do budoucna posouvat. Viděli jsme řadu mladých hráčů, kteří se tu ukázali ve fantastické formě. V tuhle chvíli však potřebujeme čas, než nad tímhle začneme přemýšlet,“ konstatoval někdejší hráč Crystal Palace, Aston Villy a Middlesbrough.

Zklamaný kapitán

Kapitán Harry Kane označil prohru v penaltovém rozstřelu s Itálií ve finále mistrovství Evropy za nejhorší pocit na světě. Neúspěch před domácími fanoušky na národním stadionu ve Wembley bude podle něj bolet do konce kariéry.

Fotbalisté Itálie zvládli penaltové drama s Anglií a po 53 letech slaví titul evropských šampionů Číst článek

„Měli bychom být mimořádně hrdí na to, co se nám povedlo. Všichni chceme vítězit a bude nás to bolet do konce kariéry. To je ale fotbal. Od (čtvrtého místa na) mistrovství světa 2018 v Rusku jsme udělali slušný pokrok a teď v tom musíme pokračovat,“ řekl Kane v rozhovoru pro BBC.

„Nemohl jsem do toho dát víc, kluci do toho nemohli dát víc. Prohrát na penalty je ten nejhorší pocit na světě. Nebyl to náš večer, ale prožili jsme úžasný turnaj. Měli bychom být pyšní a mít hlavy nahoře. Jsme na správné cestě, posilujeme. Snad po této prohře uděláme příští rok další krok vpřed,“ uvedl sedmadvacetiletý útočník Tottenhamu.

„Hráli jsme proti velmi dobrému mužstvu. Začali jsme perfektně. Možná jsme se pak zbytečně stahovali hluboko, hodně drželi míč. Měli jsme hru docela pod kontrolou, nevytvořili si moc šancí. Vyrovnali po rohovém kopu a od té chvíle to bylo 50 na 50. V prodloužení jsme se dostali do hry a měli několik příležitostí,“ prohlásil Kane.

Právě on v první sérii penalt nezaváhal. Po něm proměnil i Harry Maguire, ale následně se neprosadil ani jeden z tria střídajících hráčů.

„Musí mít hlavy nahoře. Byl to fantastický turnaj. Každý může neproměnit. Vyhráváme společně, prohráváme společně. Poučíme se z toho a povyrosteme. Dá nám to víc motivace do mistrovství světa v příštím roce,“ konstatoval Kane.