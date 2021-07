Jsme malá země, čtvrtfinále Eura je úspěch. Chce to zapojit mladší hráče, říká vicemistr Evropy Němeček

V roce 1996 vedl jako kapitán české fotbalisty na stříbrném Euru v Anglii. V posledních týdnech Václav Němeček pečlivě sledoval své nástupce v reprezentačním dresu, kteří po devíti letech dostali národní tým znovu do čtvrtfinále mistrovství Evropy. „Na to, jak jsme malá země, nemáme historicky vůbec špatné výsledky. Chce to ale zapojit mladší hráče, víc prostoru mohl dostat třeba Adam Hložek,“ řekl Němeček v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 7:34 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalový reprezentant Václav Němeček | Zdroj: Profimedia

Čeká nás poslední utkání Eura, tak jaký je váš dojem z uplynulého evropského šampionátu, byl to dobrý turnaj?

Moje dojmy jsou rozporuplné, turnaj byl podle mě velmi neregulérní. Některé týmy hrály doma, některé naopak musely hodně cestovat. Někdo hrál s podporou fanoušků, někdo bez nich… Je to samozřejmě ovlivněné covidem, ale daleké přelety byly v plánu tak jako tak, bez ohledu na pandemii.

Václav Němeček Narozen 25. ledna 1967 v Hradci Králové.

Se Spartou získal šest mistrovských titulů.

V roce 1992 přestoupil do francouzského Toulouse, nastupoval i za švýcarské Servette Ženeva nebo v Číně za Dalian.

V reprezentaci odehrál 60 zápasů a vstřelil šest branek, dělal i kapitána.

Na stříbrném Euru 1996 byl kapitánem českého týmu, na MS 1990 se dostal s československým výběrem do čtvrtfinále.

Co se týče sportovní stránky – ano, byly zápasy, které se mi líbily, ale byla i spousta utkání, kdy to týmy neustále obehrávaly zezadu, přes brankáře. A to je upřímně řečeno velká nuda.

Bez fanoušků už si fotbalisté během pandemie snad i zvykli hrát, ale jak velký problém je pro hráče právě zdlouhavé cestování? Hraje u týmů nepoměr v nalétaných kilometrech tak velkou roli?

Je to dost velký faktor. Máme konec sezony, všichni jsou unavení, riskují se svalová zranění. Asi by to dokázali posoudit hlavně maséři nebo fyzioterapeuti, ale nějakou dobu jsem fotbal hrál, takže vím, jak taková zátěž na organismus působí.

Třetí největší počet kilometrů ze všech týmů nacestoval v průběhu šampionátu český tým. Jak hodnotíte výkon svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého, pro které skončil turnaj až ve čtvrtfinále po prohře 1:2 s Dánskem?

Musím říct, že to nebylo špatné. Český tým začal opatrně, ale na takovém velkém turnaji je to pochopitelné. Postupně ale hráči začali získávat jistotu a sebevědomí a dovolili si i víc směrem dopředu.

Vrchol na turnaji bylo logicky osmifinále s Nizozemskem, i když se hrálo pak proti deseti, což ovlivnilo průběh utkání hodně. Ale i s Dánskem bojoval tým až do konce o postup.

Nejvíc nacestovaných kilometrů během Eura Švýcarsko : 16 010 km

: 16 010 km Belgie : 13 180 km

: 13 180 km Česko: 11 600 km

Bylo čtvrtfinále pro české fotbalisty maximem?

Přes Dány jsme přejít mohli, byl to dobrý los. Čtvrtfinále ale vnímám v současné chvíli asi jako maximum, je to rozhodně úspěch. Musíme si uvědomit, že jsme hodně malá země, výběr hráčů není tak velký. A na to, jak jsme malá země, tak nemáme historicky vůbec špatné výsledky.

V roce 1996 jste pod vedením Dušana Uhrina došli na Euru až do finále. I letos Češi hráli celou základní skupinu na Britských ostrovech, dají se oba výběry srovnat i z hlediska působení na závěrečném turnaji?

Podobnost je v tom, že kluci ani letos nejeli na šampionát jako jeden z favoritů. A že mají dobrou partu, což jsme měli my také. Parta dělá opravdu hodně, když máte v uvozovkách slabší tým, což ale nemyslím nijak špatně.

Přiklonilo se i štěstí, stejně jako tenkrát k nám, protože už ze základní skupiny jsme prolezli s velkou dávkou štěstí. Ale musí se mu jít naproti.

Vaclík, Schick a nevýrazný Bořil

Co jste říkal na herní projev českého týmu na Euru 2020?

Logicky jsme hráli víc z defenzivy, ale v tomhle ohledu Jardu Šilhavého chápu, oproti dalším týmům jsme spíš outsideři. Nemůžete to úplně otevřít a hrát s velkými týmy nahoru a dolů, to prostě nejde.

Navíc zejména střední záložníky máme kvalitní, ať už jsou to Tomáš Souček, Tomáš Holeš nebo Vladimír Darida. Na téhle síle středu pole se dala hra stavět. A také na Tomáši Vaclíkovi.

Právě brankářský post byl před turnajem velkým otazníkem.

Vaclík zachytal výborně. Bylo dobře, že mu dal Jarda Šilhavý důvěru, i když po sezoně v Seville končí a letos moc nechytal. Dvaatřicet let není na gólmana nic strašného, navíc je zadarmo. Dobré angažmá by ještě najít mohl.

Druhým bolavým místem české sestavy bylo před turnajem obsazení stoperské dvojice. Nakonec to padlo na Ondřeje Čelůstku s Tomášem Kalasem, kteří spolu odehráli prakticky celé Euro.

Ti mě velmi překvapili, když budu upřímný. Moc jsem jim nevěřil, protože na té pozici máme problémy delší dobu. Navíc se netajím tím, že dlouhodobě kritizuji hru stoperů ve Spartě, tedy i Ondru Čelůstku. Euro ale zvládli výborně. Byli dobří v soubojích, vyrovnali se i rychlostně. Nějaké chyby nastaly, ale mistrovství zvládli dobře.

Kteří další hráči vás na turnaji zaujali?

Asi neřeknu nic nového, když zmíním Patrika Schicka. Dát pět gólů na mistrovství Evropy není jen tak. A hlavně se prosadil z minima šancí, využil snad každou příležitost. Na moje gusto byl vepředu osamocený, chyběl mi k němu ještě jeden útočník.

Pak samozřejmě Coufal, Holeš a Souček. Ten nebyl tolik vidět směrem dopředu, ale spíš je to o tom, že lidi už to od něj očekávají. Měl výjimečnou sezonu, ale ve West Hamu hraje na trochu vyšší pozici a dostává se do koncovky. V reprezentaci musí ještě víc pracovat pro mužstvo směrem dozadu a víc bránit.

Co nějaká negativa?

Nedařilo se Janu Bořilovi. Myslím si, že proti Dánům měl trenér nechat na levé straně obrany Pavla Kadeřábka. Když to fungovalo se silným Nizozemskem, tak to neměl měnit.

Vytknul byste trenéru Šilhavému ještě něco, co se týče personálního složení sestavy nebo střídání?

Do toho bych se pouštěl nerad, tohle je vždycky ošidné, když člověk není přímo u týmu. Nicméně tenhle moment zrovna asi vnímali všichni. Bořil působil po sezoně unaveně, a on má hru hodně postavenou na fyzické přípravě. Kvůli tomu nestíhal dozadu, zbytečně fauloval. Tím ho ale nechci hanět, zkrátka nepředváděl tak dobré výkony, na což se dalo v průběhu turnaje reagovat.

Budoucnost reprezentace

Čerstvě po postupu do čtvrtfinále Eura je to snad až kacířská otázka, ale zeptám se – může Jaroslav Šilhavý ještě tým posunout, není čtvrtfinále Eura strop?

Tenhle dojem může vzniknout, protože Jarda je hodně konzervativní trenér. Ale je tím pravým, ani nevidím jiného kandidáta. Mužstvo už zná, navíc reprezentace na tom není špatně. Teď je potřeba nebát se zapracovat mladé hráče do mužstva, víc prostoru mohl dostat třeba Adam Hložek.

Je pravda, že v play-off byl v základní sestavě nejmladším hráčem pětadvacetiletý Patrik Schick, trenér Šilhavý sázel spíš na hráče střední generace. Z hráčů pod 25 let dostal šanci jen Alex Král, osmnáctiletý Hložek přidal na turnaji 76 minut.

Chápu, že kouč nezapojil třeba slávistického Davida Zimu, ale to je stoper. Hložan je útočník, což je obrovský rozdíl. Pokud se hráči něco nepovede vepředu, tak se vůbec nic nestane. Navíc na svůj věk už je relativně zkušený a hlavně fyzicky vyspělý.

Šance mladších hráčů přijde třeba za necelé dva roky na mistrovství světa v Kataru, pokud se česká reprezentace kvalifikuje. Může přijít podobný výsledek jako na evropské scéně?

Pevně věřím, že se na šampionát dostanou. Výsledek takového turnaje se ale těžko odhaduje, závisí to vždy na mnoha okolnostech: na momentální formě několika hráčů, jestli se povede útočníkovi proměnit šanci v klíčovém zápase… Ta hranice je velmi tenká.

Na závěr řekněte, kdo bude po nedělním finále Anglie – Itálie mistrem Evropy.

Strašně moc jsem to přál Dánům, asi jako většina fanoušků. Ale Italové mají nakročeno. Jsou dobře organizovaní, makají, technicky jsou na výši. Favorizuji je i proti domácí Anglii.

Jen mi u nich vadí snahy o simulování. To se musím smát, když to vidím, zvlášť když se dneska všechno snímá z několika kamer. Ale jsou ve finále a těm klukům to nevadí. Každopádně mají na to, aby turnaj vyhráli.