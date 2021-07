Budu ještě nervóznější, říká před finále zraněný Spinazzola. Italy podpoří ve Wembley o berlích

Italský fotbalový reprezentant Leonardo Spinazzola po operaci přetržené achilovky bude spoluhráčům v Londýně osobně fandit ve finále mistrovství Evropy proti domácí Anglii. Obránce AS Řím cítí, že na tribuně stadionu Wembley bude v neděli ještě nervóznější než na hřišti. Londýn 15:37 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský fotbalista Leonardo Spinazzola | Foto: Matthias Hangst | Zdroj: Pool via Reuters

Spinazzola si levou achilovku přetrhl v závěru čtvrtfinále s Belgií, které Italové v Mnichově vyhráli 2:1. Po ošetření byl v slzách odnesen na nosítkách. Osmadvacetiletý levý bek u specialisty ve Finsku podstoupil chirurgický zákrok a čeká ho až osmiměsíční pauza.

„Cítím větší tlak a emoce, než kdybych se s týmem připravoval na zápas. Budu ještě nervóznější,“ řekl Spinazzola italským médiím. „Budu jim fandit na tribuně s berlemi. Pokud Itálie vyhraje, budu muset skákat a oslavovat s ostatními. Manželka mi dokola opakuje, abych si dával pozor, takže doufám, že budu moci skákat aspoň na jedné noze,“ doplnil rodák z Foligna.

Byl dojatý, když mu spoluhráči věnovali úterní semifinálové vítězství nad Španělskem. Italové na hřišti zpívali chorály s jeho jménem, křídelník Lorenzo Insigne si po penaltovém rozstřelu oblékl Spinazzolův dres. „Lorenzovi byl trochu větší, ale bylo to krásné gesto. Měli jsme dvouhodinový videohovor a děkoval jsem jim celým srdcem. Bylo to úžasné, jsme jako rodina,“ uvedl Spinazzola.

Křídelník Lorenzo Insigne s dresem Leonarda Spinazzoly

Na Euru zaujal skvělými výkony. Přestože odehrál jenom čtyři zápasy, dvakrát byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Zůstává i nejrychlejším fotbalistou šampionátu s maximální rychlostí 33,8 kilometrů za hodinu. „Uvědomil jsem si, že je to největší turnaj mé kariéry a mám velkou radost, že se mi takhle dařilo. Věřil jsem si, přesto je to mimořádné,“ konstatoval osmnáctinásobný reprezentant.

Očekává hodně náročné finále. „Bude to 50 na 50. Anglie má i na lavičce výjimečné individuality jako (Marcus) Rashford, (Jadon) Sancho a (Phil) Foden. Přes své mládí jsou fenomenální. Tohle ukazuje jejich sílu. Bude to těžké utkání, zvlášť na jejich stadionu, ale my jsme skvělé mužstvo a můžeme to dokázat,“ prohlásil Spinazzola.