Místo svatby Euro. Pešek chce navázat na povedený úvod reprezentačí kariéry

Fotbalová reprezentace dnes letí do Glasgow, kde ji v pondělí čeká vstup do mistrovství Evropy. V prvním utkání na šampionátu národní tým nastoupí proti domácímu Skotsku. Na své premiérové Euro se chystá i jedno z největších překvapení v české nominaci – záložník Jakub Pešek, který před nedávnem přestoupil z Liberce do Sparty.

Audio Praha 7:04 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít