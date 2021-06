Ohlasy z Glasgow: Schick sledoval postavení brankáře už v první půli, Šilhavý byl před zápasem nervózní

Čeští fotbalisté vstoupili do evropského šampionátu vítězně, když porazili v Glasgow Skoty 2:0. Cenné vítězství českého týmu zařídil dvěma góly Patrik Schick. On i další členové české výpravy se pro Radiožurnál rozpovídali o krásném gólu z půlky hřiště, náročnosti zápasu či brankářských zákrocích Tomáše Vaclíka. Od zpravodaje z místa Glasgow (Skotsko) 22:03 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté oslavují výhru nad Skotskem | Foto: Andrew Milligan | Zdroj: Reuters

Trenér Jaroslav Šilhavý: Možná člověku ještě nedochází, že v tak důležitém zápase s domácími Skoty jsme to zvládli a máme tři body. Řekli jsme si o postup do skupiny.

Nervozita byla značná, ale nemohl jsem to dát před hráči najevo. Když začal zápas, už to bylo lepší, i když soupeř měl hodně aktivní a nebezpečný úvod. Uklidnily nás Patrikovy branky, ta druhá byla famózní. Musím vypíchnout i výkon Tomáše Vaclíka, výrazně se podílel na našem vítězství.

Záložník Tomáš Souček: Pro mě osobně to byl nejlepší a nejdůležitější zápas v reprezentaci. Je to můj první turnaj a první zápas na něm je klíč k tomu, abychom mohli postoupit.

Jsme na Euru, každý tým tu má velkou kvalitu. Je normální, že nás bude někdo přehrávat, pak třeba my je. Nemůžeme tu 90 minut držet balon. My jsme do toho vstoupili jako tým, i když Skotsko drželo na začátku balon, byli jsme dostatečně kompaktní, abychom to ubránili.

Brankář Tomáš Vaclík: Tato výhra je v mé kariéře hodně vysoko. Byl to pro mě jako pro spoustu z nás první start s áčkem na turnaji. Jsme hrozně rádi za tři body, ale teď se musíme připravit na pátek.

Jsem rád, že jsem svými zákroky týmu mohl pomoct. Kluci si to za ten výkon zasloužili. Trvalo hrozně dlouho, než jsem se zapojil do hry, dotkl jsem se balonu až někdy v 16. minutě, ale nakonec to dopadlo dobře.

Kluci odehráli výborný zápas, nejen obranná čtyřka. Těch závarů vyřešili hodně, stejně jako zblokovaných střel. Tým předvedl vynikající výkon - běžecky, kvalitou i klidem na balonu. Zbytečně jsme neriskovali a takticky jsme to zvládli velice dobře.

Já jsem si věřil, že tu pozici jedničky jsem si schopný obhájit, i když jsem toho v klubu příliš neodchytal. Trénoval jsem poctivě, po zranění jsem žádný trénink nevynechal. Jiřího Pavlenky je mi líto, že to pro něj skončilo takhle. Budeme to chtít zvládnout i pro něj.

Záložník Vladimír Darida: Nebylo to nic lehkého, všichni jsme to před zápasem věděli. Ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Chtěli jsme zápas udržet co nejdéle 0:0, abychom tu nedostali branku, jako se stalo v Lize Národů. Rozhodlo tedy zřejmě to, že my jí vstřelili první.

To, že jsme předtím v historii československého i českého fotbalu vyhráli ve Skotsku jen jednou jsme vůbec nevěděli a neřešili jsme to, soustředili jsme se pouze na výkon. Oslavy v kabině byly skvělé, super atmosféra, Eda Poustka (masér českého týmu - pozn. red.) měl své pověstné rýmování a pak jsme si dali vítězný pokřik.

Útočník Patrik Schick: Hrozně jsem si to užil. Tento zápas jsem si dopředu přehrál několikrát v hlavě, takže už jsem ho dnes hrál možná popáté. Promítal jsem si v hlavě různé situace a možná jsem si promítl i tu před druhým gólem.

Už v prvním poločase jsem kontroloval gólmana, kde stojí. Několikrát jsem viděl, že je hodně nahoře. Říkal jsem si, že když přijde taková podobná situace, mohl bych to zkusit. Je to krásný pocit, trefil jsem to hezky.

Obránci Skotska byli takoví typičtí chasníci, všechny souboje s nimi bolely. Bylo to nepříjemné, ale úplně mě to nerozhodilo. Byl jsem na to připravený, trochu si to tam vytrpěl a nakonec jsme to všichni perfektně zvládli.

Samozřejmě, máme ještě dva zápasy ve skupině, předpokládáme, že zápas proti Chorvatsku bude trochu jiný. Ale když budeme každý zápas vyhrávat 2:0, tak je i finále pravděpodobné. (úsměv)

Mistrovství Evropy 2020 (PLATNÉ K 14. 6. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Česko 1 1 0 0 2:0 3 2. Anglie 1 1 0 0 1:0 3 3. Chorvatsko 1 0 0 1 0:1 0 4. Skotsko 1 0 0 1 0:2 0