Hložek, Isak a další. Fotbalové Euro hýří talenty, které mohou zajímat velkokluby

Skupinová fáze fotbalového Eura už je v plném proudu a diváci se nemusí bavit jen nad výkony etablovaných hvězd. Na šampionátu je velké zastoupení nadějných mladých hráčů, které se určitě vyplatí sledovat. Kolem mnohých už krouží evropské velkokluby.

Velký mezinárodní šampionát bývá skvělou příležitostí pro mladé hráče, jak na sebe upozornit. Na posledním velkém turnaji si velké přestupy svými výkony zajistili například Aleksandr Golovin či Benjamin Pavard, které do té doby znali spíše fotbaloví fajnšmekři. I na Euru se letos budou prohánět mladí hráči, kteří mají skvěle našlápnuto k tomu, aby z nich jednou byly hvězdy světového fotbalu. Zde je výběr šesti mladíků, jejichž jména možná bude znát po skončení Eura už každý.

Donyell Malen (Nizozemsko)

Nizozemci díky skvělé práci s mládeží měli vždy v kádru na mezinárodních turnajích velké talenty. Vzhledem k generační obměně národního týmu to letos možná platí dvojnásob. Záložníci Ryan Gravenberch či Tiem Koopmeiners před sebou mají jistě velkou budoucnost, nejvíc minut si ale pravděpodobně na ME zahraje Donyell Malen.

Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč dokáže zahrát z křídla i na hrotu, neúnavnými náběhy, rychlostí a častým zakončením připomíná Cristiana Ronalda. Těžko říct, proč nad ním jako nad náctiletým Arsenal zlomil hůl a poslal za milion liber do Nizozemska. V dresu PSV Eindhoven si letos připsal 27 branek a 10 asistencí, podle serveru Transfermarkt se jeho cena zvýšila přibližně třicetinásobně.

Donyell Malen | Foto: Pro Shots Photo Agency | Zdroj: Reuters

Alexander Isak (Švédsko)

Isak byl považovaný za velkého talenta už od juniorských let, díky čemuž v pouhých 17 letech přestoupil za velké peníze do Borussie Dortmund. Svůj potenciál ale útočník začal naplňovat až ve Španělsku, konkrétně v Realu Sociedad, kde se letos v lize prosadil hned šestnáctkrát. Ihned se začalo spekulovat o dalším lukrativním přestupu.

Švédsko bez Zlatana Ibrahimoviče tak bude v ofenzívě spoléhat právě na Isaka. Ten poskytuje nevídaný mix ofenzivních schopností Je rychlý, silný, výborný v soubojích jeden na jednoho a především efektivní v zakončení. V budoucnu by z něj mohl být jeden z nejkomplexnějších hrotových útočníků v Evropě.

Hattrick Alexandera Isaka do sítě Alavésu

Nuno Mendes (Portugalsko)

Kolem tohoto mladíka bude v létě rušno a pokud by na Euru naskočil do nějakého zápasu Portugalska od prvních minut, jeho cena opět vyletí nahoru. Levý bek byl letos v pouhých 18 letech neodmyslitelnou součástí mistrovského Sportingu Lisabon a říká se, že se od něj předhání kluby z Premier League.

Nuno Mendes | Foto: Sylvain Lefevre | Zdroj: Reuters

Nuno Mendes se v domácí soutěži prosadil převážně jako křídelní obránce v systému 3-4-3. Jeho hlavní předností je neobyčejná vyzrálost, díky které zodpovědně zajišťuje levou stranu hřiště před ofenzivními akcemi soupeře. Navíc si výborně rozumí s míčem a umí podpořit útok.

Jude Bellingham (Anglie)

Anglická nominace je plná výborných mladých hráčů jako Jadon Sancho, Phil Foden či Bukayo Saka. Své slavnější spoluhráče ale dost možná zastíní teprve sedmnáctiletý Jude Bellingham. Když před rokem tento záložník opouštěl Birmingham, anglický klub oznámil, že z respektu k jeho osobě vyřadí číslo 22. To je od klubu směrem k teenagerovi naprosto unikátní gesto.

Bellingham má za sebou skvělý rok v Dortmundu a další přestup ho asi jen tak nečeká, každopádně stojí za to ho sledovat. Mladý Angličan dokáže zahrát v záloze snad na každé pozici a působit u toho, jakoby byl zkušený veterán. Defenzivní zákroky, rychlé přihrávky, driblink, umí vše. Do středu zálohy ostrovanů by mohl přinést větší pohyb.

Adam Hložek (Česko)

Nejen Češi, ale takřka všichni fotbaloví fanoušci si přejí vidět na turnaji Adama Hložka v akci. Mladého útočníka provází skvělá pověst a ještě lepší ligové statistiky (15 gólů v 19 zápasech), naživo ho však Evropa ještě pořádně neviděla. Kvůli zranění přišel na podzim o účast v Evropské ligu, na jaře zase o Euro jednadvacítek.

Adam Hložek | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Pokud se Čechům nebude dařit rozhýbat svůj útok, Hložek by měl být prvním, kterého trenér Jaroslav Šilhavý pošle z lavičky do hry. Osmnáctiletý talent má na svůj věk nevídanou muskulaturu, která z něj dělá nepříjemného soupeře v osobních soubojích. Jeho univerzálnost, tah na branku, driblink a zakončení z něj dělají jednoho z největších talentů v evropském fotbale. Zásluhou poutá pozornost klubů z Německa i Anglie. Pokud se na Euru ukáže, bude mít Sparta problém ho udržet.

Jules Koundé (Francie)

Jules Koundé | Foto: SOPA Images | Zdroj: Reuters

Za národní tým má odehraný jen jeden poločas v přátelském utkání proti Walesu, takže v základní sestavě mladého obránce zřejmě neuvidíme. Pokud by ale trenér Didier Deschamps měl jakýkoliv důvod sahat do stoperské dvojice Varane-Kimpembe, má na lavičce skvělou náhradu.

Na středního obránce nepříliš vysoký Koundé už vzbudil pozornost před rokem, kdy kolem něj kroužily kluby jako Manchester City a Chelsea. Letos by mu už velký přestup neměl uniknout. V Seville měl fantastickou sezonu, kdy dobrými výkony pomohl andaluskému celku do Ligy Mistrů. Dvaadvacetiletý Francouz je prototypem moderního stopera, který vyniká v soubojích jeden na jednoho a díky excelentní rozehrávce zakládat akce svého týmu.