Velká hrozba, říká před osmifinále záložník Holeš o nizozemské hvězdě Depayovi

Čeští fotbalisté v sobotu večer dorazili do Maďarska, kde je v neděli od 18 hodin čeká osmifinálový zápas mistrovství Evropy. Na stadionu v Budapešti nastoupí k souboji s Nizozemskem. Výběr kouče Franka de Boera má na turnaji zatím nejlepší ofenzivu a v útoku hraje i jedna z jeho největších hvězd – kanonýr Memphis Depay. Budapešť 13:01 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Memphis Depay. | Foto: Kenzo Tribouillard | Zdroj: Reuters

V posledním zápase ve skupině proti Makedonii přispěl Depay k vítězství 3:0 gólem a dvěma asistencemi. Ještě předtím sedmadvacetiletý útočník skóroval v duelu s Rakouskem a se dvěma trefami a stejným počtem gólových nahrávek je zatím na turnaji nejproduktivnějším hráčem Nizozemců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Velká hrozba, říká před osmifinále záložník Holeš o nizozemské hvězdě Deapyovi

„Co se týče Memphise Depaye, tak to je hráč světové úrovně. Dokazuje to už hodně let. Teď je vidět, že je na Euru ve formě, takže je to pro nás velká hrozba,“ uvědomuje si záložník české reprezentace Tomáš Holeš.

V uplynulé sezoně Depay nastřílel dvaadvacet soutěžních branek za Lyon, ve francouzském klubu ale rychlonohý kanonýr po pěti letech končí. Po vypršení smlouvy s Olympiquem minulý týden oznámila jeho příchod Barcelona, kde se sejde s krajany Wijnaldumem a de Jongem.

„Moc se těším na to, až si v Barceloně zahraju před plným stadionem. Fanoušci Barcy jsou speciální tím, jak prožívají zápasy a neustále svůj tým podporují. Pro klubový úspěch udělám všechno, jsem připravený,“ řekl Depay pro barcelonskou klubovou televizi.

Před angažmá v Lyonu hrál rodák z Mordreechtu za Manchester United, v rudém dresu se mu ale nedařilo a za dvě sezony v Premier League dal jen dva góly.

Dánové jsou prvními čtvrtfinalisty Eura, bezzubému Walesu nastříleli čtyři góly Číst článek

Přestup na Ostrovy si Depay vysloužil dobrými výkony v PSV Eindhoven, kde se před lety sešel i s českým reprezentantem Alešem Matějů. Právě on by v neděli proti Nizozemcům mohl na levém kraji obrany zaskočit za vykartovaného Jana Bořila.

„Už je to fakt dlouho a on byl starší, takže jsme se opravdu jen potkali. Kvalita hráčů je tam vysoká. Mají tam hodně individualit, takže umí jeden na jednoho, jejich technická vyspělost je velká. Bude to výborná konfrontace,“ myslí si obránce národního týmu Aleš Matějů.

Čeští fotbalisté nastoupí na Euru do osmifinálového zápasu s Nizozemskem v neděli v 18.00 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají celé utkání v přímém přenosu. Na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.