Náročná cesta, víza, časový posun. Čtvrtfinále v Baku přidělalo fotbalové reprezentaci organizační starosti

Propagační videa ukazují středověkou i moderní architekturu Baku, místní trhy, muzeum koberců nebo promenádu na břehu Kaspického moře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čtvrtfinále Eura v Baku přináší české fotbalové reprezentaci i organizační starosti. Více v příspěvku Jana Suchana

Čeští fotbalisté si ale vzhledem k protikoronavirovým opatřením nic z toho stejně neužijí. A i kdyby mohli, milerádi by si všechno tohle odpustili výměnou za možnost hrát čtvrtfinále Eura někde blíž.

„Moc nemám rád létání. A myslím, že budu mluvit za všechny kluky, je nešťastné hrát čtvrtfinále Eura v Ázerbájdžánu. To moc smysl nedává,“ řekl záložník Michal Sadílek. A podobně to vidí i manažeři fotbalové reprezentace, kterým přibyly starosti.

Méně faulů, plynulejší hra. Rozhodčí na Euru razí nový metr, Příhoda chce podobný přístup i v české lize Číst článek

„V tuhle chvíli jsou složité cesty do všech destinací. Baku je ale specifické tím, že nepatři do Evropské unie, jsou potřeba víza. Museli jsme změnit i typ letadla kvůli zavazadlům, protože kdybychom postoupili, tak se nebudeme vracet a poletíme rovnou do Anglie,“ vysvětlil vedoucí národního týmu Tomáš Pešír, člen úzkého okruhu lidí, kteří cestování zařizují.

Čtvrtfinále v Baku přináší českým fotbalistům i jednu novinku.

„Poprvé poletíme do plusového časového pásma, což je pro nás trochu nepříjemné. Tak jsme řešili, jestli pojedeme v režimu našeho času, nebo se přizpůsobíme času v Ázerbájdžánu, kde je o dvě hodiny víc. Nakonec jsme se s trenéry shodli, že se budeme řídit časem, který je v Baku,“ dodal Pešír.

Přímý přenos utkání Česko - Dánsko odvysílá v sobotu od 18.00 v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport. Online reportáž nabídne server iROZHLAS.cz.