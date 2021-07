Na fotbalovém mistrovství Evropy se v úterý začne hrát semifinále. V londýnském Wembley se v něm utkají Španělé s Italy a Angličané s Dány, což nejsou jen týmy podávající na turnaji výborné výkony, společné mají ještě něco - jde o reprezentace, které všechny zápasy základní skupiny odehrály na svých domácích stadionech a v porovnání s konkurencí daleko míň cestovaly. Londýn 18:02 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci na londýnském stadionu Wembley | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

„Když mám říct jednu věc, co chyběla, tak asi síla,“ říkal po čtvrtfinálové porážce s Dánskem útočník Patrik Schick.

„Když mám říct jednu věc, co chyběla, tak asi síla," říkal po čtvrtfinálové porážce s Dánskem útočník Patrik Schick. Všichni semifinalisté Eura odehráli základní skupiny doma. ‚Nezdá se mi to regulérní,' říká Hašek

Někdo by to mohl od českého kanonýra brát jako výmluvu po prohraném zápase, ale byl by snad i zázrak, kdyby se neprojevil rozdílný program obou týmů. Zatímco Češi do tohoto zápasu nalétali na Euru 11 600 kilometrů, Dánové jen něco přes čtyři tisíce.

„Na náhody úplně nevěřím, takže si myslím, že něco společného to mít bude. Tím, že některé týmy nemusely tolik cestovat, ušetřily spousty sil,“ říká expert Radiožurnálu pro fotbalové Euro trenér Martin Hašek.

Nejmarkantnější to je u Angličanů, kteří kromě tří utkání základní skupiny hráli doma i osmifinále a po římském čtvrtfinále jsou na závěr šampionátu zase zpátky v Londýně.

„Nezdá se mi to regulérní. Od začátku se mi to nelíbilo a doufám, že už to opakovat nebudou. Tahle zkušenost stačila,“ říká Hašek.

A nejde jen o cestování, ale také o podporu fanoušků, kteří se zvlášť v době pandemie na některé zahraniční stadiony za přijatelných podmínek nemůžou dostat.

Zatímco do Baku se ještě fotbaloví fanoušci z Dánska dostali, na semifinále v Londýně to jde jen s karanténou, jenže tu by bývali museli nastoupit ještě před tím, než do něj jejich tým vůbec postoupil.

„Voláme, píšeme, jednáme. Naše vláda kontaktovala britskou, zapojil se i náš velvyslanec… Domlouváme se i s dalšími semifinálovými zeměmi Itálií a Španělskem, děláme všechno, co můžeme,“ popisuje výkonný ředitel Dánské fotbalové asociace Jakob Jensen.

Dány, Italy i Španěly tak budou pravděpodobně přímo ve Wembley podporovat jen jejich krajané žijící na ostrovech, zato Angličanů bude moct být kolem 60 tisíc. A při finále to bude jen o chlup lepší, na něj britská vláda slíbila pustit tisícovku fanoušků z každé zahraniční země bez karantény, ale budou smět jen z letiště připravenými autobusy na stadion a hned po utkání zase zpátky.

Kterých zemí se to bude týkat, brzy zjistíme. V úterý ve 21.00 nastoupí v prvním semifinále Itálie proti Španělsku, ve středu v tom druhém ve stejný čas Anglie proti Dánsku. Oba zápasy budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.