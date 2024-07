Francouzům taktika zatím vychází. V semifinále se na krásu hrát nebude, myslí si expert Horváth

Fotbalové Euro čeká první semifinálové utkání, ve kterém na sebe narazí dvě fotbalové velmoci, Španělsko a Francie. Jak bude utkání vypadat? A kdo si vybojuje možnost zahrát si o kontinentální titul? O tom mluvil expert Radiožurnálu Pavel Horváth. OČIMA EXPERTŮ Praha/Mnichov 9:59 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělští fotbalisté se radují z vítězné branky ve čtvrtfinále Eura proti Německu | Foto: Leonhard Simon | Zdroj: Reuters

Ze španělského útoku jde strach - pět zápasů, jedenáct gólů. Naopak Francouzi ještě nedokázali skórovat ze hry. Dá se říct, že to bude utkání na jednu branku?

Říct se to dá, ale já budu doufat, že to utkání na jednu branku nebude. Doufám, že Španělé půjdou do vedení, Francouzi budou muset svoji obranu otevřít a bude to zápas nahoru dolů. To by se nám jako fanouškům velmi líbilo.

Co se naopak musí Francouzům nechat, je skvělá obrana. Jediná branka, kterou inkasovali, byla z penalty od Poláků, možná i proto se nedají očekávat gólové hody, nebo to vidíš nějak jinak?

Francouzům tahle taktika zatím vychází, byť ta produktivita je opravdu prachmizerná vzhledem k tomu, jakou sílu mají dopředu. Ale jsou v semifinále a tady už se úplně na krásu hrát nebude. Doufám, že Španělé z první šance, kterou si vypracují, dají gól a uvidíme otevřený zápas. Pak by to mělo být pěkné.

Kdo podle tebe bude po úvodním semifinálovém zápase prvním finalistou evropského šampionátu? Španělsko, nebo Francie?

Myslím, že se dneska španělský toreador prosadí proti francouzskému kohoutovi.