Respekt k soupeři máme, ale náš tým je schopen tady urvat body, říká před duelem v Polsku kouč Šilhavý

České fotbalisty čeká předposlední utkání bojů o postup na mistrovství Evropy. Na stadionu ve Varšavě večer nastoupí v kvalifikaci proti domácímu Polsku. Národní tým má ze druhého místa ve skupině na pátečního soupeře jednobodový náskok a navíc odehrál o zápas méně. Varšava 7:59 17. listopadu 2023

Na předzápasový trénink národního týmu dorazila i početná skupina polských novinářů. Ti pochopitelně řeší hlavně reprezentaci své země, která na rozdíl od té české v pátek večer k udržení naděje na přímý postup na Euro musí nutně vyhrát. Výběru kouče Šilhavého k jistotě účasti na šampionátu stačí v pondělí porazit Moldavsko. Pokud ale vyhraje v Polsku a Moldavci zároveň neporazí Albánce, může slavit už večer ve Varšavě.

„Byl by to ideální scénář. Všichni to chceme zvládnout, protože je velká šance dostat se na Euro, což chceme už od prvního zápasu. Připravujeme se hlavně na Polsko a pak se uvidí, jak se bude skupina vyvíjet,“ říká reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Národní tým proti Polsku v březnu aktuální evropskou kvalifikaci zahájil, v Edenu Češi zvítězili 3:1 hlavně díky povedenému úvodu, kdy po třech minutách vedli už o dva góly. Trenér Jaroslav Šilhavý ale v pátek večer ve Varšavě podobný vývoj nečeká.

„Soupeře doma požene padesát tisíc lidí, takže asi neumožní, že by si nedal pozor. Nemyslím si, že to bude podobné jako v březnu, ale samozřejmě chceme být aktivní, vstřelit gól a od toho se to bude odvíjet. Respekt k soupeři máme, ale náš tým i když doznal několika změn, tak je schopen předvést kvalitní výkon, který by vedl ke kýženým bodům,“ věří kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Kvalifikační utkání o postup na mistrovství Evropy mezi fotbalisty Polska a Česka začne ve Varšavě ve 20.45 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.