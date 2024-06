Bylo to bez srdce, říká expert Horváth k remíze Chorvatska s Albánií. Chválí německého trenéra

Němci si zajistili postup do osmifinále domácího šampionátu, Chorvaté jsou naopak po remíze s Albánií na pokraji vyřazení. Bývalý reprezentant a expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth popsal, jaké dává německému národnímu tymu šance a jak vidí šlágr skupiny B mezi Španělskem a Itálií. Hamburk 11:21 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvaté nakonec v utkání s Albánií brali pouze bod za remízu 2:2 | Zdroj: Reuters

Chorvatsko remizovalo s Albánií 2:2. V čem se musí tým Zlatka Daliće zlepšit, aby dokázal porazit Itálii? Chorvatsko totiž potřebuje Itálii porazit, aby mělo naději postoupit ze skupiny a zatím to bylo od Chorvatů takové nemastné neslané.

Kdybych byl fanoušek Chorvatska, tak bych byl optimistou. Otočili jsme zápas s Albánií, hráli dobře část zápasu a příště už to vyjde. Ale když mám být objektivní, tak jak jsi říkal, bylo to nemastné, neslané, řekl bych bez srdce. To, co je zdobilo, tam není. Je to strojové, bez nadšení. Vím, že zápasy se nevyvíjely podle toho, jak chtěli, ale není tam radost ze hry.

Německo naopak působí sebejistě a suverénně, souhlasíš?

Souhlasím, tam ta radost je. Když máš 70 procent držení míče, tak máš z fotbalu radost, protože si ho zahraješ. Hráči jako Toni Kroos, Jamal Musiala nebo Florian Wirtz z toho mají určitě radost. Zlehčuji to, ale kromě Leroye Saného, který mě úplně nepřesvědčuje, hrají všichni hráči v top formě. A to není dobrá zpráva pro soupeře Němců.

Tým dává dohromady trenér Julian Nagelsmann, kterému je 36 let. Je to informace, která stojí za zmínku? Nebo už tě nepřekvapuje, že je takhle mladý trenér na lavičce tak slavného a populárního národního týmu?

Není to novinka. Byl v Bayernu, předtím v Lipsku, má za sebou bohatou profesionální kariéru mezi dospělými. Samozřejmě je to výjimečné, musí být opravdu dobrý. Lidsky i fotbalově. Ti zkušení hráči, a že jich je v německém týmu dost, by jakoukoliv slabinu přečetli a nebylo by to dobré. Ale evidentně to funguje. Němci jsou dobří hlavně tím, že je dal dohromady a mají jasnou strategii. Musíme vyzdvihnout i to, že ti hráči hrají v super formě.

Jen doplním, že v neděli bude Nagelsmannovi 37 let, takže už tak mladý nebude. Ale zaměříme se na další souboj té skupiny, který se hrál ve středu večer. Nastiňoval jsem tady, že Švýcaři porazí Skoty 3:0, nakonec 1:1. Ale ta výstavní trefa Xherdana Shaqiriho, levou nohou docela z úhlu mimo branku, docela povedené.

Trefil to krásně, gólman neměl žádný nárok. Troufnu si ale říct, že to pro leváka těžký kop nebyl. Měl to nalité, nebyla to žádná rána. Tenhle rohlík trénují často a pro leváka z levé strany, když ti to někdo nalije, to není úplně složitý kop. Stejně kdyby to bylo obráceně pro praváka. Ale trefil to úžasně. A hlavně přečetl tu situaci, že Skoti jsou špatně postavení a budou dávat něco mezi malou domů a přihrávkou stoperovi. A on tam byl a proměnil to, takže krásný gól.

Když pomineme gól Shaqiriho, byl to zatím nejméně atraktivní zápas celého šampionátu?

To si netroufnu říct. Ve druhém poločase tam byla spousta šancí, Skoti trefili tyč a měli tam zajímavé situace, šance měli i Švýcaři. Nemyslím si, že to byl nejhorší zápas. Někdy to tak vypadá, Skoti to rvou silou, mají tam srdce a z toho možná pramení chyby jako před tím gólem. Netroufám si vybrat to nejslabší.

Někteří milovníci taktického pojetí si podobně mohli užít zápas Srbska s Anglií, kde byla statistika očekávaných gólů pod 0,7. I tak se to dá brát. Ale uvidíme, jak bude bavit čtvrteční zápas od 21 hodin Španělsko - Itálie. Repríza semifinále mistrovství Evropy 2012, tehdy Španělé vyhráli 4:0. Kdo je podle tebe favoritem?

Favoritem jsou asi Španělé, ale Italové dovedou tyhle zápasy s těžkými soupeři takticky zvládnout. Víme, jak dovedou bránit, to catenaccio je pověstné a umí ho i tahle mladší mužstva. Ale jsem přesvědčen, že Španělé na ně najdou recept a zvítězí fotbalovost.