V útoku jsme byli zbrklí a chyběl klid, smutní kapitán českých fotbalistů Kaloč po prohře s Izraelem

Čeští fotbalisté do 21 let se vzpamatovávají z velkého zklamání. V gruzínském Kutaisi podlehli Izraeli 0:1, a nepostoupili tak do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Stačilo jim i remizovat, ale inkasovaná branka z 82. minuty rozhodla o jejich konci na šampionátu. Krátce po utkání poskytl rozhovor Radiožurnálu Sport zklamaný kapitán českého týmu Filip Kaloč. Kutaisi (Gruzie) 22:09 28. června 2023

Jaké jsou první pocity po zápase s Izraelem?

Do zápasu jsme šli s tím, že to máme ve svých rukách, ale takhle devadesát minut hrát nejde. Bránili jsme se a oni nás přečíslovali. I když to bylo pořád bez gólů, tak to hrálo pro nás. Byly tam situace, které jsme mohli vyřešit jinak a třeba by se to zlomilo. Bohužel jsme tomu nešli naproti, jak by se mělo. Takto se o vítězství hrát nedá.

Proč tým hrál takovým způsobem?

Nevím. Musíme si to vyříkat v kabině, ale teď už je pozdě. Izraelci nás přehrávali a my se dostali zbytečně pod tlak. Bohužel jim tam spadl jeden gól.

Gólové příležitosti jste měli také, ale udeřil pouze Izrael. Čím si to vysvětlujete?

Většinou se týmy vymlouvají na štěstí, ale myslím si, že jsme v útočné fázi byli zbytečně zbrklí a místo lepší přihrávky jsme to stříleli z jednoho doteku nebo jsme dali špatný centr. Větší klid měl být na naší straně, protože nám stačila remíza a oni museli vyhrát, ale bylo to naopak.

