Tým outsiderů dovedl do finále mistrovství Evropy, trenér Dušan Uhrin slaví 75. narozeniny

„Hlavně bych mu chtěl k tomu jubileu popřát všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví,“ vzkazuje za všechny členy stříbrného týmu z roku 1996 bývalý útočník Pavel Kuka.

Druhé místo na mistrovství Evropy je dodnes největším fotbalovým úspěchem v historii samostatné České republiky. Trenér Uhrin přitom tehdy dorazil do Anglie s podceňovaným týmem, který měl podle předpokladů vypadnout už ve skupině.

Tým trenéra Uhrina postoupil ze skupiny na úkor Itálie, ve čtvrtfinále přešel díky slavnému gólu Karla Poborského přes Portugalsko a v semifinále zvládl penaltový rozstřel proti Francii.

„Jednak se vytvořil velice dobrý kolektiv. A zadruhé si myslím, že od prvního zápasu jsme začali hrát svým vlastním stylem. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a vyráželi jsme do rychlých protiútoků," vysvětloval trenér Uhrin, jaké přednosti dostaly český tým až do finále.

Nejslavnější trenérské okamžiky Dušana Uhrina přineslo Euro 96

V něm mužstvo kolem Nedvěda, Poborského nebo Kuky dokonce vedlo nad Německem. Ale soupeř ještě zvládl vyrovnat a v prodloužení rozhodnout zlatým gólem. I tak byl o svěřence trenéra Urina, do té doby z velké části působící v české lize - obrovský zájem. Karel Poborský přestoupil do Manchesteru United, Pavel Nedvěd do Lazia Řím a třeba Radek Bejbl do Atlétika Madrid.

„Generace před dvaceti lety byla opravdu velice silná a kvalitní. Vycházela z motivace. Patnáct, šestnáct hráčů bylo z domácí ligy a chtěli se prosadit,“ řekl Uhrin před pár měsíci, když vstupoval do Síně slávy českého fotbalu.

Do té byl uveden nejenom díky Euru. Například se Spartou vyhrál dva tituly a dovedl ji do semifinálové skupiny Ligy mistrů.

„Dokázal pokaždé - ať už na Spartě, anebo v nároďáku, seskládat mužstvo, které fungovalo a poráželo i soupeře, kteří byli teoreticky silnější,“ uznává Pavel Kuka.

Uhrin byl úspěšný i v zahraničí. Slovenský rodák, který se po maturitě usadil v Česku, působil například v Gruzii, v Alžírsku, na Kypru nebo ve Spojených arabských emirátech.