Za Šilhavého nejezdil, za Haška jasná volba. Jak se měnil vztah reprezentace a záložníka Baráka?

Fotbalová reprezentační okna ovlivňovaly i nesportovní kauzy. Ať už olomoucká diskotéka Belmondo, nebo naštvaný Antonín Barák. Záložník Fiorentiny se do národního týmu vrátil letos v březnu po necelém roce, nominoval ho už Ivan Hašek. Český dres předtím Barák oblékl naposledy loni v březnu v úvodu evropské kvalifikace v zápasech proti Polsku a v Moldavsku – ještě za éry někdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého. Seriál Radiožurnálu Sport Praha 13:44 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák v dresu italské Fiorentiny | Foto: Jonatham Moscrop | Zdroj: Profimedia

„Během posledních srazů jsme s Tondou několikrát mluvili a říkali jsme si o tom, které věci se nám nelíbí a co chceme zlepšit. Jeho chování v týmu nebylo vždy úplně správné,“ vysvětloval na začátku června teď už bývalý kouč fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Tím chováním myslel Antonín Barák to, že byl naštvaný poté, co na úvod kvalifikace nenastoupil proti Polákům v základní sestavě.

Poté trenér Šilhavý záložníka nepovolal pro utkání evropské kvalifikace na Faerských ostrovech a přátelský duel v Černé Hoře, pozvánka pak Barákovi nepřišla ani na zbylé kvalifikační zápasy v boji o Euro.

„Mění se to, že byl nemocný, ale nyní už nastupuje. Stav se jinak nezměnil, minule jsem řekl to, co bych řekl teď, a to, že jsme spolu o všem mluvili,“ opakoval před listopadovým závěrem evropské kvalifikace někdejší trenér národního týmu Šilhavý, který předtím záložníka Fiorentiny vyzval, aby se mu sám ozval. To Antonín Barák udělal.

„V říjnu jsem se za mé chování omluvil,“ prohlásil bývalý záložník Verony nebo Udinese.

Křivé obličeje

„To je jediná věc, kterou jsem v té době cítil. Mohl jsem reagovat a chovat se lépe, jenom se přes to přenést a být silnější. Další vyjádření jsem k tomu neměl. Možná, že jsem byl naštvaný, dělal jsem křivé obličeje, neusmíval jsem se. Doufám, že teď tým neovlivním, ale nijak hrozné mi to nepřijde,“ dodal rodák z Příbrami.

„V týmu jsou nastavená jasná pravidla. Ta podle trenérů nebyla stoprocentně dodržována. Sportovně určitě má na to, aby měl možnost se do týmu vrátil. Pravidla jsou však jasná a ta musí dodržovat každý,“ oponoval Barákovi toho času reprezentační manažer Tomáš Pešír. Ten společně s celým realizačním týmem u českých fotbalistů po postupu na mistrovství Evropy v příštím roce skončil.

Novým koučem se stal na začátku letošního roku Ivan Hašek. A ten hned na první sraz národního týmu Baráka povolal. Záložník Fiorentiny se mu odvděčil vítěznou brankou v přípravném duelu v Norsku, kde Češi vyhráli 2:1.

Návrat do reprezentace s gólovou tečkou. Antonín Barák takto rozhodl utkání proti Norsku. ⚽️ pic.twitter.com/kpGFHRBvQM — ČT sport (@sportCT) March 22, 2024

„Když se mi povedlo dát gól, tak jsem viděl reakce na hřiště i na střídačce, a šlo vidět, že jsou hrozně šťastní. Bylo vlastně jedno, kdo ten gól dal, ale to je to krásné, vyvolalo to ve mě dost emocí,“ byl z návratu do české reprezentace po necelém roce nadšený Antonín Barák.

Levonohý technický záložník Haška přesvědčil, že do národního týmu patří, a tak nechybí ani v nominaci na Euro v Německu.

Ivan Hašek nominoval na přípravný kemp před EURO 2024 těchto 26 hráčů! pic.twitter.com/UH8669IXwr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 28, 2024