Schick a kdo dál? ‚Moc toho o Češích nevíme,‘ přiznává nizozemský novinář před osmifinále

Čeští fotbalisté si po devíti letech zahrají v play-off mistrovství Evropy. V 18.00 nastoupí v Budapešti proti Nizozemcům, kteří v základní skupině vyhráli všechny zápasy a dali nejvíc gólů ze všech reprezentací na turnaji. Češi jsou zatím víceméně týmem jednoho muže – Patrika Schicka, který vstřelil všechny tři branky. A tak to vnímají i nizozemští fanoušci, pro které je český výběr docela neznámý. Budapešť 16:15 27. června 2021

Partička chlápků v oranžových košilích si ještě jakž takž vybaví Tomáše Necida, protože kopal za Zwolle, klub z jejich města, ale co takhle jmenovat někoho ze současné české reprezentace? To je těžký úkol.

Na Patrika Schicka si ještě fanoušek Guus vzpomene, možná i díky jeho gólu Skotům z půlky hřiště, ale jinak se přiznává, že český tým nezná.

„Všichni známe ty skvělé hráče z minulosti jako Nedvěda, Kollera, Rosického, tým z 90. let, Poborského, ale myslím, že ze současného výběru před začátkem turnaje by většina Nizozemců nedokázala říct jediné jméno. Dobře, teď Patrika Schicka, ale to je tak všechno. Jo, ještě asistenta trenéra Tomáše Galáska. Moc toho o Češích nevíme,“ přiznává nizozemský rozhlasový reportér Jan-Kees van der Kun.

Ale to se netýká pochopitelně nizozemské reprezentace, která si tu českou rozebrala a je na ni připravena.

„Češi mají hodně soudržný tým, který přesně ví, co chce hrát. Ukázali to nedávno proti Belgii a také ve všech zápasech na Euru. Vždyť remizovali 1:1 i s posledními finalisty mistrovství světa Chorvaty. Budou bojovat o každý míč, budou nepříjemní, budou chtít vyhrát,“ tvrdí trenér Frank de Boer.

Jestli se jim to opravdu podaří, to se dozvíme už v sobotu večer. Osmifinálový souboj Česka s Nizozemskem je v Budapešti na programu od 18.00 a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport budete moct poslouchat živý přenos. Na iROZHLAS.cz budeme průběh utkání sledovat online.