Trávník jsme připravovali tři týdny. Je to pro nás čest, říká ředitel Schladmingu, kde trénují Češi před Eurem

Čeští fotbalisté si vybrali jako místo pro přípravu na blížící se mistrovství Evropy Schladming. Vyhlášené zimní středisko v Rakousku nabízí reprezentaci zázemí, které v minulosti využívali třeba hráči francouzského Paris Saint-Germain nebo německého Wolfsburgu, popisuje sportovní ředitel klubu FC Schladming Werner Krammel. Schladming (Rakousko) 15:08 6. června 2024

Jste hrdý, že si česká reprezentace vybrala pro svůj kemp před mistrovstvím Evropy právě váš stadion?

Samozřejmě. Jsme velmi hrdí, že k nám přijel reprezentační výběr. Česko má dobrý tým, bude hrát na Euru. Naše děti byly hodně nervózní, když zjistily, že tady takový tým trénuje. Je to pro nás velká čest.

Už tady ve Schladmingu někdy v minulosti trénovala jiná reprezentace nebo třeba některý ze známých evropských klubů?

Národní tým zatím ne. Ale máme žádosti na příští a přespříští rok. Už se u nás chystaly rakouské kluby jako Sturm Graz, Salzburg nebo Rapid Vídeň. Byly tady také Wolfsburg a Hertha Berlín z Německa. Trénoval tady i Paris Saint-Germain nebo anglické týmy. Jsme oblíbeným místem pro přípravné kempy.

Jak náročné pro Vás organizačně je hostit kemp české reprezentace?

S výjimkou trávníkářů to pro nás náročné není. Oni museli už dva nebo tři týdny dopředu chystat trávník, aby bylo v pořádku. Už jsme to ale zažili, takže to pro nás není žádný velký problém.

FC Schladming hraje čtvrtou nejvyšší soutěž, kolik lidí je ve vedení klubu? A kolik z nich pomáhá s kempem české reprezentace?

Klub má přes pět set členů, ve vedení je jedenáct lidí. Na organizaci se podílí asi 25 až 30 osob. Pracujeme všichni společně. Ale v tuhle chvíli je to hlavně o trávníkářích. My ostatní tolik žádaní nejsme.

Mělo vedení české reprezentace nějaké speciální požadavky?

Jen pár malých požadavků. Ale to je úplně normální, když přijede takový tým. To, že si přeje něco trošku speciálního, je úplně normální. Ale opravdu toho nebylo moc.

Jak moc finančně je zajímavé pronajmout areál vašeho klubu české reprezentaci?

Zajímavé je to pro Schladming jako město. Pro klub jako takový to finančně lukrativní není. Spolupracujeme s městem. Podařilo se nám udělat pěkný trávník. A doufáme, že v budoucnu se nám alespoň zvednou příjmy z občerstvení.

Nedostali jste nabídku na sehrání modelového utkání? Nepožádala vás česká reprezentace, jestli by někteří hráči FC Schladming nechtěli třeba při tréninku pomoct nácviku standardních situací?

Pokud by se naskytla taková možnost, byl by to pro naše hráče vrchol. Samozřejmě by to bylo krásné.

Trénink české fotbalové reprezentace | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia