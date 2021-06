Jednou nohou v osmifinále? Na Euru stačily k postupu i tři body, čeští fotbalisté musí uhlídat skóre

Fotbalová reprezentace zvládla úvodní utkání evropského šampionátu a po výhře 2:0 ve Skotsku se posunula po prvním kole o skóre do čela skupiny D. Češi ještě vyhráno nemají, postupu do vyřazovacích bojů se ale přiblížili možná víc, než to na první pohled vypadá. Jak ukázal průběh Eura před pěti lety, k proklouznutí do osmifinále mohou bohatě stačit i tři body v tabulce.

