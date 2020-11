České fotbalisty do 21 let čeká klíčový zápas o postup na Euro. Ani výhra v Řecku jim ale nemusí stačit

České fotbalisty do 21 let čeká klíčový zápas o mistrovství Evropy. Aby se udrželi ve hře, musí ve svém posledním utkání kvalifikační skupiny večer v Aténách porazit domácí Řecko. Ani to jim ale nemusí k postupu stačit. Praha 7:39 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

„Počítat všichni umíme. Asi kdyby mi po losu někdo řekl, že budeme hrát do posledního kola o postup, tak bychom asi byli rádi,“ řekl trenér Karel Krejčí.

Jenže tým trenéra Krejčího svou skupinu dlouho vedl a nebýt porážky ve Skotsku, stačilo by mu teď v Řecku zvítězit a nebylo potřeba se na nikoho ohlížet. „Potřebujeme uhrát tři body, a přesto to úplně nemáme ve svých rukou,“ dodal Krejčí.

K postupu by čeští fotbalisté do 21 let potřebovali ještě následné zaváhání Skotska v Řecku, případně zakolísání konkurentů z dalších skupin, protože na šampionát vede cesta i pro několik týmů z druhých míst

„Určitě to sledovat budeme. Samozřejmě je to pro nás strašně důležité. Ale teď je plná soustředěnost na zápas s Řeckem,“ popsal záložník Antonín Vaníček.

„Snažím se na kluky působit tak, že se určitě budeme snažit utkání zvládnout a nemyslet na to, co potřebujeme. První krok musíme udělat my,“ dodal Krejčí před soubojem týmů, které nemají úplně výbornou formu.

Řekové z uplynulých čtyř zápasů tři prohráli a trefili se jen jednou při vítězství v San Marinu, Češi dali jediný gól z posledních tří utkání. Hraje se od 18 hodin.