Za lvíčata zatím na Euru dávají góly jen soupeři. ‚Proti Španělům to určitě zlomíme,‘ burcuje Lingr

Při zápasech neustále komunikují a povzbuzují se. Ofenziva českého týmu ale zatím nefunguje podle představ. Kombinace často váznou a na gól z mistrovství Evropy reprezentanti stále čekají – k bodům jim pomohly vlastní branky soupeřů.

„Myslím, že to teď proti Španělům určitě zlomíme. Ale kdyby měly padnout dva vlastní góly a my bychom postoupili, tak jsme za to určitě rádi,“ burcuje Ondřej Lingr.

Ondřej Lingr a jeho spoluhráči z „21“ ale rozhodně nechtějí jen spoléhat na tuhle vlastně náhodnou záležitost. A že dopředu to není zrovna ono, vnímá i muž, který má opačný úkol než dávat góly – brankář Martin Jedlička.

„Je to těžké pro celý tým, protože se na každou šanci strašně nadřeme. Něco tam je špatně. Kvalitní tým máme, fotbal hrát umíme, ale musí tam být větší klid,“ myslí si gólman, který zejména v úvodním utkání s Itálií několikrát podržel tým svými zákroky a drží reprezentační naděje na postup.

A o schopnosti spoluhráčů, zejména těch, kteří mají obstarávat nebezpečí před opačnou brankou, Martin Jedlička nepochybuje. Vždyť je teď na turnaji vidí při střelbě každý den.

„Na tréninku to klukům padá. Šáša a Lindži mají výbornou střelu, všichni útoční hráči mají výborné zakončení a dobrý pohyb,“ zmiňuje Jedlička například Ondřej Šašinku alias Šášu a taky Lindžiho neboli Ondřeje Lingra.

Právě Lingr našel pro důležité úterní utkání „21“ se Španělskem inspiraci ve výkonu seniorské reprezentace, který předvedla proti Belgii plné hvězd.

„Stoprocentně nás to motivuje, protože áčko podalo fantastický výkon. Koukal jsem se a strašně se mi to líbilo. Je vidět, že i Češi se můžou rovna takovým týmům, jako je Belgie. Budeme chtít Španělsko co nejvíc potrápit a vyhrát,“ říká odhodlaně reprezentant do 21 let Ondřej Lingr.