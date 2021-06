O navýšení kvót vstupenek jednáme. Vidím to v řádu několika tisíc, říká šéf českého fotbalu Fousek

„Jako startující účastník máme právo na pět procent kapacity stadionu, a vyjednáváme o navýšení kvót. To znamená, že zatím bych se držel řádu několika tisíc,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál nový předseda Fotbalové asociace Petr Fousek. Přiznal, že v případě televizního vysílání je ambicí asociace směřovat k vyšší sledovanosti zápasů. Obnova důvěry v český fotbal je ale podle něj práce na dlouhou dobu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:04 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dovedu si představit, že někomu se nemusela zdát hra, někomu to nemuselo vyhovovat časově, někdo mohl mít konkurenční program,“ říká Fousek k nízké sledovanosti zápasu s Anglií. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Český tým se v osmifinále utká v neděli v Budapešti s Nizozemskem. Stadion bude moci být zaplněn. Máte informace, kolik fanoušků, ať už přes fanklub české reprezentace, nebo přímo přes stránky UEFA, se snaží získat lístky na neděli do Budapešti?

Jsme spokojeni, že budeme hrát v Budapešti, protože tři zápasy jsme hráli na půdě Spojeného království, dvakrát v Glasgow a jednou v Londýně, kde skotské restrikce jsou ještě o něco přísnější než anglické. A teď poprvé vyjíždíme nejenom do Budapešti, která je v komfortní dojezdové vzdálenosti, ale hlavně stadion má povolenou stoprocentní kapacitu.

Odráží se to? Jaký je zájem Čechů o vstupenky?

Ta vaše otázka zněla, kolik bude českých fanoušků – my to přesně nevíme, protože vyjednáváme o co nejvyšší kvótě. Myslím si, že to bude v řádu několika tisíc.

V řádu několika tisíc je nejvyšší možná kvóta, když stadion má kapacitu 67 tisíc diváků?

Ano. Nedá se tam dostat víc. My máme jako startující účastník právo na pět procent kapacity stadionu, a vyjednáváme o navýšení kvót. To znamená, že zatím bych se držel řádu několika tisíc.

Když říkáte několik tisíc vstupenek, předkupní právo na vstupenky mají členové fanklubu české reprezentace. Znamená to, že se dostane vůbec na někoho jiného než na členy fanklubu?

Ano. Kromě členů fanklubu, kteří mají svou větev, jak si pořídit vstupenky, tak pochopitelně fotbalová asociace vyjednává o kvótě pro sebe. My chceme samozřejmě nabídnout vstupenky klubům, krajům, okresům. Ale samozřejmě spotřebujeme celou řadu vstupenek i pro hráče a realizační tým, protože ti se těší, že jejich rodinní příslušníci budou moci navštívit některá z utkání… A zejména naši partneři.

Kolik pro své partnery budete těch lístků chtít?

Tak vyjednáváme o tom. Partneři mají nějakou smluvní kvótu, jsme si vědomi toho, že do Skotska a Anglie jsme je nemohli vzít, museli přijmout striktní opatření. Tak se snažíme teď při tomto zápase podmínky vylepšit. Ale je předčasné mluvit o počtech…

Máme čtvrtek podvečer a zápas se hraje v neděli? Kdy budete mít definitivní počty?

Zítra.

Sledovanost zápasů

Říkáte, že o vstupenky je mezi českými fanoušky obrovský zájem. Na druhé straně, pokud se podíváme na čísla o sledovanosti televizních přenosů ze základní skupiny, tak zájem v Česku nebyl zas tak velký. V úterý se více lidí dívalo na seriál Slunečná. Svědčí to o něčem?

Myslím, že to je zavádějící. Nechtěl bych srovnávat fotbal ani s hokejem, ani se Slunečnou. Možná, že bychom se dozvěděli, jaké skupiny obyvatel se dívají na Slunečnou, možná, že to budou zejména dámy, zatímco na fotbal se dívají zejména pánové.

Vy nemáte ambici aby, když fotbalová reprezentace na šampionátu hraje s Anglií, to byl nejsledovanější pořad daného dne?

Samozřejmě, že máme tu ambici. Je to otázka na nějakou analýzu. Musíme dlouhodobě směřovat k tomu, aby fotbal byl víc sledovaný. Dovedu si představit, že někomu se nemusela zdát hra, někomu to nemuselo vyhovovat časově, někdo mohl mít konkurenční program.

Může to být třeba i odraz prestiže a vnímání celého českého fotbalu?

Nepochybně, protože my jsme ve funkcích teprve tři týdny a změny, které jsme signalizovali a které by měly vézt k tomu, že se pokusíme obnovit větší důvěru v český fotbal, budou trvat dlouho.