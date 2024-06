Před penaltou jsme se o dloubáku radili, vzpomíná brankář Vencel na legendární Panenkovu trefu

Československý triumf na fotbalovém mistrovství Evropy 1976 má hodně fanoušků spojený hlavně se slavnou penaltou Antonína Panenky. V seriálu Radiožurnálu Sport byl gólman Ivo Viktor, který se smál, když vzpomínal, jak jeho chyba pomohla k tomu, že se nakonec se západním Německem kopaly v Bělehradě pokutové kopy. A v aktuálním díle seriálu popisuje brankář Alexander Vencel chvíle, kdy během rozstřelu prohodil s Antonínem Panenkou pár slov. Seriál Radiožurnálu Sport Praha 13:40 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Panenka (č.7) s Johanem Neeskensem během Eura 1976 | Zdroj: Profimedia

„Celý svět si dlouhé roky říkal a dodnes vzpomíná na to, co si Antonín Panenka dovolil. To si žádný fotbalový velikán nedovolil,“ vzpomíná Vencel.

Poslechněte si seriál Radiožurnálu Sport o Euru 1976, kde českoslovenští fotbalisté vybojovali v titul mistrů Evropy

Jen málokdo neviděl popisovaný zlatý kop, který dodnes zkouší fotbalisté napodobit. Aby měl Panenka v roce 1976 jistotu, že padáčkem doprostřed branky brankáře překoná, zajímal ho i pocit gólmana.

„Bylo po první penaltě rozstřelu a Tonda se ke mně nenápadně otočil a zajímal se, co bych udělal v bráně a kam bych skočil. Já přiznal, že bych si vybral jednu stranu a na tu bych letěl. Tonda se pak beze slova otočil a pozoroval, jak šli další hráči na řadu, popisoval málo známou historiku Vencel.

S bratislavským Slovanem vybojobal v roce 1969 triumf v Poháru vítězů pohárů po finálové výhře nad Barcelonou. Obdiv získal i kvůli tomu, že jako jeden z nejlepších evropských brankářů tehdejší doby se smířil s rolí dvojky.

„Trochu mě to mrzelo. V Bratislavě jsme hráli proti Anglii a Brazílii, ale ani ve snu mě nenapadlo, že budu Ivovi závidět. My jsme v té době neměli trenéra brankářů, tak jsme se sami rozcvičovali a připravovali se. Za ty léta, co jsme spolu prožili, je Ivo můj skutečný přítel, přiznal Vencel s ohledem na Euro 1976.