Úspěšný trenér, zralá generace či veterán Panděv. Severní Makedonie se představí na svém prvním Euru

Zřejmě nejpřekvapivější jméno, na které fotbalový fanoušek narazí v seznamu účastníků Eura 2020, je Severní Makedonie. Fotbalový trpaslík se velkého turnaje účastní poprvé ve své historii, ve skupině se utká s Nizozemskem, Rakouskem a Ukrajinou. Reprezentanti země, která před třemi lety změnila svůj název, by ale mohli na šampionátu překvapit. Praha 13:59 9. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severní Makedonie slaví postup na Euro | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

Mnozí fanoušci si pravděpodobně položí otázku - jak se mezinárodně neznámý tým ze země s dvojnásobnou populací Prahy dostane na evropský šampionát?

Rusko se před Eurem zlobí kvůli ukrajinským dresům, zobrazují Krym jako součást ukrajinského území Číst článek

Faktorů stojících za senzačním postupem je více. Makedoncům do ideálního věku dozrála povedená generace fotbalistů. To jde ruku v ruce s fotbalovou revolucí, která v zemi nastala před deseti lety, kdy svaz začal více investovat do fotbalové výchovy mládeže či školení trenérů. I díky tomu má nenápadný tým ve svém kádru hráče, kteří se mohou pyšnit pravidelnými starty v italské Serii A či anglické Premier League.

Do karet nahrál týmu z balkánského poloostrova i pozměněný systém kvalifikace na Euro. Zatímco na mistrovství v roce 2016 postupovali ze skupin první dva týmy a do baráže šel třetí, v kvalifikaci na letošní ME hrála premiérově roli soutěž Liga Národů. Do baráže se dostaly týmy, které byly v této nové soutěži UEFA lépe umístěny, a jelikož Severní Makedonie vyhrála svou skupinu, dostala se do výhodné výchozí situace. V baráži následně porazila v třaskavém duelu sousední Kosovo a po výhře 1:0 s Gruzií oslavila historicky první postup na velký turnaj.

What started as a press conference... #EURO2020 pic.twitter.com/QcrkQrQd07 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

Úspěšný trenér

Když v makedonské společnosti zmíníte jméno Igor Angelovski, zřejmě vyvoláte vlnu pozitivních reakcí a úsměvů. Oblíbený trenér národního týmu je totiž jednou z hlavních postav stojících za mílovými kroky, které „Lvi“ za poslední roky učinili. Trenér Severní Makedonie Igor Angelovski | Foto: Ognen Teofilovski | Zdroj: Reuters

Na evropské scéně je nejdéle sloužícím reprezentačním trenérem společně s portugalským Fernandem Santosem, francouzským Didierem Deschampsem a německým Joachimem Löwem. Pětačtyřicetiletý kouč má za sebou úspěchy i na klubové úrovni, když severomakedonský klub Rabotnički dotáhl po domácím doublu téměř až do Evropské ligy.

Ať už jeho tým dopadne na Euru jakkoliv, pro Angelovského bude mít turnaj pravděpodobně hořkou dohru. Z důvodu táhlých sporů s tuzemskou fotbalovou federací v létě na postu hlavního trenéra zřejmě skončí. Charismatický kouč byl na pokraji vyhazovu už v loňském roce, ale postavili se za něj vlastní hráči.

Hlavní tahouni

Makedonská soupiska sice nemá „hvězdný punc“ jiných reprezentačních výběrů, pár opravdu zajímavých jmen ale obsahuje.

Tím nejznámějším je bezpochyby Goran Panděv. Vítěz Ligy Mistrů s Interem Milán z roku 2010 je i v sedmatřiceti letech postrachem obran Serie A, v dresu Janova letos v lize nastřílel 9 branek. Pomalejší herní projev vynahrazuje skvělým výběrem místa a zakončením, na hrotu makedonského útoku tak zřejmě doplní Aleksandra Trajkovského z Mallorky. Pro Panděva bude Euro vrcholem jeho bohaté reprezentační kariéry, ve které si připsal 119 startů.

⏪ 20 years ago today Goran Pandev made his debut for North Macedonia in a 3-3 draw against Turkey in a World Cup qualifier



He recently led his country to a historic win over Germany in #WCQ



What a legend pic.twitter.com/SyLV2HldO4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2021

Levou postranní lajnu bude větrat Ezgian Alioski, který má za sebou povedenou sezónu v dresu Leedsu United. Velmi ofenzivně laděný bek pomohl dvěma góly a třemi asistencemi nováčkovi Premier League ke skvělému 9. místu.

Poslední z trojice hvězd za sebou sice nemá příliš úspěšnou sezonu, v reprezentačním dresu na něj však padá největší zodpovědnost. Záložník Eljif Elmas bude i přes menší zápasové vytížení v Neapoli klíčovým hráčem Angelovského výběru. Elmas je technický a kreativní hráč, přes kterého jdou takřka všechny akce týmu.

Gól Eljifa Elmase proti Parmě

Šance ve skupině

Dle bookmakerů je Severní Makedonie tím nejméně pravděpodobným vítězem letošního Eura s kurzem kolem 500/1. Kdyby se však červenožlutí odhodlali k podobnému výkonu, jako když v březnu uštědřili Německu první kvalifikační prohru za 20 let, mohli by postoupit alespoň ze skupiny.

Sestřih utkání Německo - Severní Makedonie

Složení skupiny C totiž slibuje relativně vyrovnanou bitvu. Nizozemci pod trenérem De Boerem zatím nepřesvědčili, navíc budou postrádat klíčového stopera Van Dijka. Ukrajinci jsou velkou neznámou, ale mnozí experti je tipují na černého koně turnaje. Čtveřici doplňuje Rakousko, které přes veškerou kvalitu mnoha bundesligových hráčů, stále herně tápe.

Makedonci by tak s trochou štěstí mohli na šampionátu překvapit. Jejich hra si zakládá na pevné tříčlenné obraně, chytrém presinku a rychlém přechodu do útoku. Pokud by tento taktický mix uspěl, v ulicích malého státu by zřejmě vypukly několikadenní bouřlivé oslavy, stejně jako při samotném postupu na Euro.

Mistrovství Evropy ve fotbale začíná v pátek 11. června. Severní Makedonie odehraje svůj první zápas ve skupině 13. června proti Rakousku.