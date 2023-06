Proti Izraeli nebudeme hrát na bod. Chci vyhrát a postoupit, burcuje tým fotbalista Vitík

Čeští fotbalisté do 21 let se chystají na poslední zápas v základní skupině mistrovství Evropy. Po výhře nad Německem se přesunuli do gruzínského Kutaisi, kde ve středu proti Izraeli zabojují o postup do čtvrtfinále. V klíčovém utkání bude národní tým znovu spoléhat na obránce Martina Vitíka, který na turnaji patří k nejlepším českým hráčům. Kutaisi (Gruzie) 17:41 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Vitík (číslo 2) v zápase na mistrovství Evropy proti Německu | Zdroj: Profimedia

Po úvodní prohře s Anglií čeští mladíci na Euru zdolali Německo 2:1 a o těsné výhře rozhodl v závěru Martin Vitík. Stoper pražské Sparty byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu, když ke vstřelené rozhodující brance přidal na stadionu v Batumi jistý výkon v defenzivě.

„Vážím si toho, ale pro mě je důležité vítězství a to, co tým předvedl. To je vždy na prvním místě a určitě zápas s Německem bude jeden z největších momentů letošní sezony. Cítím se dobře, snažím se dělat maximum pro tým a zatím se to daří,“ pochvaluje si Martin Vitík.

Český reprezentant si na šampionát do Gruzie přivezl solidní formu z klubu. Dvacetiletý obránce patřil v jarní části sezony do základní sestavy Sparty. Pražanům pomohl k zisku ligového titulu po devíti letech a vysloužil si i premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

Výkony talentovaného stopera pochopitelně sledují zahraniční skauti a urostlý obránce by tak mohl brzy přestoupit do ciziny.

Fotbalovou jednadvacítku čeká zápas pravdy proti Izraeli. ‚Teprve teď jde do tuhého,‘ ví kouč Suchopárek Číst článek

„Martin Vitík odehrál ve Spartě skvělou druhou polovinu sezony a perspektiva jeho věku, výšky a možnosti toho, že se ještě určitě bude zlepšovat, je lákavá. I na mistrovství Evropy je na něm vidět vůdcovská role, podává výborné výkony a možná si říká o nové angažmá,“ myslí si bývalý fotbalista a mistr Evropy do 21 let David Kobylík.

Český tým na šampionátu v Gruzii zakončí základní skupinu středečním soubojem s Izraelem. Výběr kouče Jana Suchopárka má v tabulce dvoubodový náskok před Německem a k jistotě postupu do čtvrtfinále mu stačí získat bod.

„Určitě nemyslíme na bod. Všichni jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Bylo by moc hezké, kdybychom zvládli poslední zápas. Je potřeba se na to nachystat a určitě chceme postoupit,“ zdůrazňuje Martin Vitík, kterého italský deník Tuttosport minulý týden zařadil do stočlenné nominace na nejlepšího fotbalistu Evropy do 21 let.