U Brabce jsme na kauzu Belmondo ohled nebrali, říká po nominaci Hašek. Přednost dostali mladší stopeři

I když během posledních dní neodehráli ani minutu, tak 26 fotbalistů mohlo slavit. Trenér národního týmu Ivan Hašek oznámil nominaci na přípravný kemp před Eurem. A mezi hráči, kteří se budou v Rakousku chystat na mistrovství Evropy nechybí i obránce Coufal a útočník Kuchta, kteří byli na konci loňského roku vyřazeni z reprezentace kvůli návštěvě nočního podniku. Praha 20:36 28. května 2024

„Je to něco, co se bohužel stalo a co bychom neradi opakovali. Dali jsme trenérovi důvěru a přistupujeme k turnaji tak, že naší ambicí je postup ze skupiny. Trenér měl volné ruce k tomu, abychom mohli jet s tím nejsilnějším kádrem,“ prohlásil předseda Fotbalové asociace Petr Fousek.

Dva ze tří hříšníků, kteří porušili v listopadu v Olomouci pravidla národního týmu, se vrací do reprezentace. Jakub Brabec na rozdíl od Vladimíra Coufala a Jana Kuchty se ale do výběru trenéra Ivana Haška nevešel.

„Jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem musel udělat, je někoho nenominovat. Jedním z nich je Jakub Brabec. Neohlíželi jsme se na kauzu Belmondo, vyrostlo tu několik jiných nadějných stoperů, kterým jsme dali přednost,“ popisuje bývalý trenér pražské Sparty

Na přípravný kemp v Rakousku nepojede ani nejlepší střelec ligy. Útočník Václav Jurečka ze Slavie zůstal jen mezi náhradníky.

„Za poslední tři roky dal ohromný počet gólů. Vybrali jsme hráče, kteří umí také dát góly, ale jsou trochu jiní typologicky. Kdybychom vzali Václava, tak nemůžeme vzít někoho jiného,“ prohlásil Hašek.

Ve výběru reprezentačního trenéra Ivana Haška naopak nechybí mladíci, kteří odehráli v národnímu týmu jen jeden zápas - obránci Hranáč, Vitík, Vlček a záložníci Šulc a Matěj Jurásek. Největším překvapením nominace je premiérová pozvánka do reprezentace pro plzeňského záložník Lukáše Červa.

„Přítelkyně i mamka vedle mě brečeli, měli ohromnou radost. Když si vezmu, že jsem na podzim byl v Liberci. poté jsem odehrál docela slušné jaro v Plzni, tak jsem v sedmém nebi, nedokázal jsem si to představit v žádném mém snu. Je to obrovská motivace a jdu se poprat o šanci,“ nebojí se konkurence Červ.

V neděli 2. června fotbalová reprezentace odejde do rakouského Schladmingu. Během přípravného kempu národní tým čeká v pátek 7. června zápas proti Maltě. Před odjezdem na Euro do Německa ještě reprezentace nastoupí v pondělí 10. června v Hradci Králové proti Severní Makedonii.

Ivan Hašek nominoval na přípravný kemp před EURO 2024 těchto 26 hráčů! pic.twitter.com/UH8669IXwr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 28, 2024