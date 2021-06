Souček se stal jednou z největších hvězd Premier League, nyní chce s českým týmem vyhrát Euro

Na přípravném kempu českých fotbalistů panuje skvělá atmosféra. Když se tréninkovým hřištěm nese smích, Tomáš Souček málokdy bývá tím, kdo za to může.

„Když jsou nějaké srandy, tak chci být vždy u toho, ale nejsem ten hlavní, který to dělá,“ usmívá se.

Ale když se od legrácek přejde k vážnějším a důležitějším věcem, potlačí v sobě povahu introverta a často si bere slovo. Ostatně pro Euro je i zástupcem kapitána Vladimíra Daridy.

„Co se týče taktických věcí, tréninku nebo opravdové hry, tak slyšet jsem a chci být. Jsem spíš hecíř, který se snaží pomáhat ostatním.“

A spoluhráči z národního týmu nemají důvod Tomáši Součkovi nenaslouchat. Vždyť právě jemu do velké míry vděčí West Ham, že místo o záchranu jako loni hrál v téhle sezóně o evropské poháry, do kterých jde ze šesté příčky – nejlepší za posledních 22 let. Součkův přínos ocenili i experti nominací na hráče roku anglické PL, společně s hvězdami De Bruynem, Salahem, Kanem nebo Fernandesem.

„Je to asi jeden z největších úspěchů, co se týče individuálních ocenění. Být mezi hráči takové kvality asi docením časem ještě víc, než doceňuji teď,“ říká vytáhlý záložník, který má teď plnou hlavu Eura, kterého se rozhodně nejede jen tak zúčastnit.

„Máme cíl to vyhrát. Je potřeba mít ten nejvyšší cíl. Ať už skončíme kdekoliv, můžeme si na konci říct, jestli to bylo úspěšné, ale teď všichni musíme mít v hlavě, že každý zápas na turnaji chceme vyhrát,“ říká odhodlaně záložník West Hamu.

Jestli se to české fotbalové reprezentaci v čele s Tomášem Součkem podaří, to si můžete poslechnout na Radiožurnálu i Radiožurnál Sport, na obou stanicích vám nabídneme všechna česká utkání na mistrovství Evropy v přímém přenosu. Na té digitální, kterou naladíte třeba na webu radiozurnalsport.cz, v rozhlasové síti DAB+ nebo televizích, odvysíláme už páteční přípravný zápas Itálie-Česko, který v Boloni začne ve 20.45.