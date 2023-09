Island měl jen tři střely na bránu. Porážka mrzí o to víc, říká záložník reprezentantů do 21 let Černák

Čeští fotbalisté do 21 let zahájili evropskou kvalifikaci porážkou. I když sami v závěrečných minutách dokázali vyrovnat, nakonec padli na Islandu 1:2. Seveřané přitom rozhodli gólem až ve 4. minutě nastavení. Reykjavík 9:13 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Černák asistoval u jediného gólu českého týmu proti Islandu. Na bodový zisk to nestačilo | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Neustálé bubnování islandských fanoušků v Reykjavíku ještě zesílilo, když Andri Baldursson napřáhl ze zhruba třiadvaceti metrů a levou nohou křížnou ranou pod břevno rozhodl zápas. Šťastný střelec mohl zakončit i proto, že čeští mladíci museli obíhat špatně postaveného hlavního sudího ze Severní Makedonie. Krátce po rozhodující trefě navíc rozhodčí Kačevski utkání ukončil a potvrdil českou prohru 1:2.

Záložník Michal Černák po zápase sprostě nemluvil, ale bylo na něm znát velké zklamání. Vždyť lvíčata měla víc vyložených příležitostí – ránu Patrika Vydry zastavilo břevno, nájezd Matěje Juráska zase z brankové čáry vykopl jeden z islandských beků. „Šance tam byly. Island měl dvě nebo tři střely na bránu, o to víc to mrzí. Škoda, že oni proměnili dvě šance, my pouze jednu a odjíždíme s prázdnou,“ řekl Černák.

Jeden gól nestačí

Český reprezentant v 87. minutě přízemním pasem do pokutového území nachystal jediný gól české reprezentace útočníkovi Christophu Kabongovi. „Měli jsme tu vyhrát, protože soupeř byl určitě stoprocentně porazitelný. Za gól jsem vděčný jako vždy, ale mrzí mě výsledek. Přijel jsem sem bojovat s týmem a ne sám za sebe. Jsem zklamaný a naštvaný,“ přiznal Kabongo, který se prosadil i ve svém druhém utkání za českou jedenadvacítku.

Národní tým se vinou prohry na Islandu 1:2 dostal hned na úvod evropské kvalifikace do svízelné situace. Aby mu hned záhy neutekli konkurenti ve vyrovnané skupině I, hodily by se mu domácí říjnové úspěchy v českobudějovickém dvojutkání proti Walesu a Dánsku.