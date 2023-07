Bohemians vstoupí do Konferenční ligy duelem za polárním kruhem. Na umělce a s hlasitými fanoušky

Kdyby se vyhlašovala anketa na nejpříjemnější místo pro hraní fotbalu, asi by norské Bodo nebylo mezi špičkou. Ve městě za polárním kruhem je totiž průměrná roční teplota okolo pěti stupňů nad nulou a deštivo. V 18 hodin zde rozehrají úvodní zápas 2. předkola Evropské konferenční ligy fotbalisté Bohemians. Bodo (Norsko) 8:42 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Bohemians Martin Dostál si s podmínkami v norském Bodo hlavu neláme | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Zatímco v Česku si trávníkáři týden co týden lámou hlavu s tím, jak co nejlépe připravit fotbalový pažit, na stadionu v Bodo to vyřešili umělou trávou. I to je jeden z prvků, kterým se zdejší fotbalový klub připravuje na nehostinné podmínky. Déšť, slaný vítr nebo trvale nízké teploty, takové jsou běžné scenérie města na kraji Norského moře.

„V těch nejchladnějších měsících tu fotbal nehrajeme. Tým pravidelně odjíždí na až šestitýdenní soustředění do Španělska. A když už jsou hráči tady a napadne třeba hodně sněhu, tak máme halu, ve které se můžou připravovat. A specifické je i to, jak dodržujeme dopolední časy tréninků. V tu dobu je tady totiž nejpříjemnější teplota, a to i když je pořád světlo, nebo pořád tma,“ popisuje mluvčí klubu Bodo Glimt Niklas Johnsen.

V těchto dnech je to ta první varianta. Teploměr kolem poledne hlásí příjemných 20 stupňů Celsia, je slunečno a ani vítr nestrhává vysoké centry a nákopy brankářů mimo běžnou trajektorii, což je podle Niklase Johnsena výjimečné jen na pár dní v roce. Fotbalisty tak snad může trápit jen neustálé světlo, slunce totiž během dne a noci zajde za obzor vlastně jen na pár minut.

Stále světlo a hlasití fanoušci

„Trošku se mi vybavily vzpomínky na mládežnický turnaj, když jsme byli v Helsinkách. Bylo to hodně podobné, protože jsme tam byli během vrcholného jara někdy v dubnu nebo v květnu. Tenkrát mi to vadilo víc, teď si na pokoji zatáhneme závěsy a je opravdu tma. U nás se s tím člověk nesetká, zatím nás to neovlivnilo a doufám, že ani neovlivní,“ podotýká obránce Bohemians Martin Dostál.

Ten se spoluhráči podle všeho zažije docela hlasitý zápas, očekává se totiž téměř zaplněný stadion pro zhruba osm tisíc lidí a domácí fanoušci prý umí udělat fotbalovou atmosféru.

„Lidé tu jsou hodně, hodně hlasití. V podstatě všichni se obléknou do černé nebo žluté, což jsou klubové barvy. Na stadion chodí všichni, od předškoláků po osmdesátileté. Bývá tu přátelská atmosféra, tedy většinou,“ vysvětluje Bjorn.

Příznivec Bodo Glimt, který zažil rychlý vzestup svých oblíbenců až do Evropy. Zatímco ještě v roce 2017 balancoval klub na hraně první a druhé norské soutěže, o tři roky později vyhrál domácí titul. A v evropských pohárech tak mohl přivítat třeba Arsenal nebo AS Řím, italského soupeře dokonce doma setnul 6:1.

Jak dopadnou ve čtvrtečním duelu fotbalisté Bohemians, se dozvíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, nebo z pravidelných vstupů na Radiožurnálu. Zápas začne v 18 hodin.

