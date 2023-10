Penalta byla jasná. Stoprocentně jsem věděl, že ji proměním, říká po výhře v Záhřebu Chorý

Fotbalisté Plzně zůstávají ve skupině Evropské konferenční ligy nadále stoprocentní. Na hřišti Dinama Záhřeb vyhráli 1:0 díky proměněné penaltě Chorého. V tabulce skupiny tak mají na prvním místě šestibodový náskok. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil osmadvacetiletý útočník Viktorie Plzeň, jak mu vyhovovala zvolená taktika trenéra Miroslava Koubka a zda byl přesvědčený, že pokutový kop promění. Záhřeb 7:01 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý v zápase Viktorie Plzeň proti Dinamu Záhřeb | Foto: Slavko Midzor / Pixel Media | Zdroj: Profimedia

Tomáši, přišla po ohromně těžkém utkání zasloužená odměna?

Určitě. Není to jen odměna pro mě, ale i pro celý tým. Plnili jsme taktický plán, který jsme si určili. Vycházelo nám to, protože Dinamo se do ničeho vážného nepouštělo kromě standardních situacích. Tu tyč, kterou trefili, ani nepočítám, protože to šlo z boku. Jsem šťastný, že jsem utkání rozhodl a pomohl týmu k důležitým třem bodům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si střelce vítězného gólu ze Záhřebu Tomáše Chorého

Co si hrotový útočník říká před zápasem, kdy trenér zvolí spíše taktiku plnou soubojů a pro vás především práci zády k bráně?

Nebylo to pro mě nic nového. Trenér mi připomněl, že jsem to hrál už i na soustředění. Viděli jsme, když v Záhřebu hrála Sparta s Olatunjim. Spartě to vycházelo, jen Dinamo tam mělo rychlé brejky, které využili. My jsme si s tím poradili, vždy jsme se zatáhli za míč a Dinamo tentokrát nemělo prakticky nic. Musím pochválit celou defenzivu, včetně našeho brankáře Viktora Baiera, pro kterého to bylo první utkání v pohárech.

Byl jste si jistý, že rozhodčí penaltu odpíská a budete ji kopat vy?

Věděl jsem, že ji budu kopat já. Jinak jsem slyšel, že kontakt tam byl velký, protože Hranáč si tam dal nohu. Podle mě tam rozhodčí spíše zkoumali situaci, kdy jsem se tam držel s obráncem Peričem. V tu chvíli jsem už jen přemýšlel, kam to kopnu, a byl stoprocentně rozhodnutý, že ji proměním.

Utkání v Záhřebu zhodnotil také střelec vítězné branky Tomáš Chorý.



CELÝ ROZHOVOR ▶️ https://t.co/TwJwhP0vQj pic.twitter.com/PWun9UVnE8 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 26, 2023