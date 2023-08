Mám radost z každého gólu a šance na hřišti, říká po trefě v Gzíře záložník Plzně Vlkanova

Fotbalisté Slavie postoupili do závěrečného kola kvalifikace Evropské ligy, hráči Plzně zase do stejné fáze bojů o Konferenční ligu. Západočeský tým měl o něco snadnější cestu. Gzíru porazil doma 4:0 a v odvetě na Maltě vyhrál 2:0. Poslední překážkou pro svěřence trenéra Miroslava Koubka v cestě do základní skupiny bude kazašský tým Tobol Kostanaj.

Gzíra (Malta) 8:14 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít