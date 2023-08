Jeden z nejlepších výkonů v poslední době. Škoda neproměněných šancí, mrzí trenéra Trpišovského

Fotbalisté Slavie se přiblížili k účasti ve skupině Evropské ligy. V prvním utkání závěrečného předkola totiž porazili Zorju Luhansk 2:0. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského byli celý zápas jednoznačně lepší než ukrajinský soupeř, dvougólový náskok do odvety si ale vypracovali až v samotném závěru. Praha 9:56 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děkovačka fotbalistů Slavie a trenéra Jindřicha Trpišovského po vítězném utkání proti Zorje Luhansk | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Kvůli těmhle situacím Tijani přišel, protože je vysoký a nepříjemný do vápna. Po přípravě to měl trochu složitější, než se ty nohy vzpamatovaly, ale v posledních zápasech je pro nás velkým přínosem. Chodí na hřiště s tím, že půjde do vápna a my to budeme hrát na něj. Je skvělé, že tu máme vysokého útočníka, který umí dát gól,“ chválí Lukáš Masopust přínos nigerijského útočníka Muhameda Tijaniho, který vstřelil vítěznou branku.

A slávistický univerzál Masopust tentokrát z pozice stopera uzavřel skóre v nastavení úvodního zápasu závěrečného předkola Evropské ligy proti Zorje Luhansk. Svůj gólový půst ukončil Masopust po deseti měsících. „To už je rok?“ divil se Masopust.

Třicetiletý fotbalista se z gólové trefy radoval už v prvním poločase. Po rohu Petra Ševčíka ale dlouho neslavil, ještě před jeho hlavičkou totiž zahrál rukou jeho spoluhráč Christos Zafeiris.

Slávisté vstoupili do boje o postup do skupiny Evropské ligy aktivně. Až do trefy Tijaniho z 81. minuty ale pálili vyložené šance. Do přestávky se v situaci, kdy běželi sami na brankáře, nedokázali prosadit Ivan Schranz ani Matěj Jurásek.

„Střela Juráska, kterou se snažil mířit na zadní tyč, byla skvěle trefená. V takových situacích rozhodují centimetry. Ivan Schranz to pak také řešil dobře, ale brankář soupeře za sebou nechal ruku, kterou mu trefil. Je to o štěstí, protože třeba s Dniprem jsme z prvních dvou šancí dali dva góly. Tady to bylo naopak a štěstí nám úplně nepřálo,“ hodnotil pro Radiožurnál Sport trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

I přes nevyužité šance byl kouč Pražanů s výkonem svých svěřenců spokojený. „Byl to jeden z našich nejlepších výkonů za poslední dobu. Vytvořili jsme si velký tlak, hodně nebezpečných situací, ale bohužel jsme neproměnili šance. Naštěstí nám tam v závěru padl gól z rohu a díky trefě z nastavení máme dobrou výchozí pozici,“ dodává Trpišovský.

Slibnou výchozí pozici do odvety má z českých celků i Plzeň, která vyhrála úvodní zápas závěrečného předkola Evropské konferenční ligy na stadionu kazašského Tobolu Kostanaj 2:1. Naopak Sparta bude muset v play-off Evropské ligy dohánět dvoubrankové manko, když v Záhřebu ztratila vedení a domácímu Dinamu nakonec podlehla 1:3.

