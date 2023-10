Šance byly. Bohužel jsme jen trefovali brankáře, mrzí útočníka Kuchtu po remíze s Rangers

Tři čeští pohároví zástupci, tři různé výsledky. Fotbalisté Plzně zvítězili v Konferenční lize v Záhřebu nad tamním Dinamem 1:0, slávisté v Evropské lize v Římě prohráli 0:2 s favorizovaným AS a bod ve stejné soutěži získala Sparta za domácí remízu se skotskými Rangers 0:0. Letenští zisk bodu považují jako ztrátu, což potvrdili i v pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Praha 11:45 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zápase Evropské ligy Sparty Praha s Glasgow Rangers gól nepadl. Pražané berou zisk bodu jako ztrátu | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Převažuje samozřejmě zklamání, protože jsme chtěli vyhrát. Měli jsme plno vyložených šancí, které jsme zahodili. I proto máme jen jeden bod,“ říkal útočník Sparty Jan Kuchta.

V prvním poločase fotbalisté Sparty přestříleli Rangers 12:1 a měli několik gólových šancí, ale pálili mimo, nebo do gólmana Butlanda. „Od toho tam brankáři jsou, aby něco chytli. Bohužel jim tentokrát zachytal. Bylo to i tím, že jsme nekvalitně zakončovali a trefovali ho. Jinak šance jsme si dokázali vytvořit,“ potvrdil Kuchta.

Šestadvacetiletý útočník měl gólovou šanci ještě čtvrthodinu po přestávce, ale tím jako by to pro fotbalisty Sparty skončilo. Pak totiž odešli Laci s Karabcem, později i Birmančevič a nováčci Sadílek, Olatunji a Pešek je nedokázali nahradit.

Slabší druhý poločas

Letenští už nejenže nebyli skoro nebezpeční, ale už se ani nedostávali na útočnou polovinu hřiště, naopak pumelice hostujícího Danila orazítkovala břevno.

„Naše výkonnost šla dolů. Nevím, jestli to bylo střídáními... Peša, Victor i Sáďa určitě dělali, co mohli, ale nedařilo se nám být kompaktní v napadání ani v bloku. Vitík měl navíc problémy s kotníkem, a tak nemohl presovat naplno. To otevíralo mezery a z nich si soupeř vytvářel šance,“ říkal trenér Sparty Brian Priske.

Ani Rangers je ale nevyužili, a tak mají ve skupině čtyři body stejně jako Sparta, o bod zpátky je Aris Limassol, naopak v čele se drží Betis Sevilla se šesti body. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou dva nejlepší celky, třetí přestoupí do Evropské konferenční ligy.

Pražský klub by určitě nerad spadl o patro níž, jenže teď už bude hrát dvakrát venku a doma proti silnému Betisu.

„Nemyslím si, že by se nám vzdálil postup. Poletíme do Glasgow a nevím, proč bychom tam nemohli vyhrát. Ve hře je devět bodů, které nebude lehké získat, ale doufám, že to vidíte stejně jako my, že se všemi soupeři se můžeme měřit a taky bodovat. Myslím, že je to stále hodně otevřené,“ dodal trenér Sparty Brian Priske po bezbrankové remíze se skotskými Rangers.

