Nechceme zalézt do hlubokého bloku, ale asi se tomu neubráníme, tuší Šulc před zápasem v Záhřebu

Fotbalisty Plzně čeká třetí zápas ve skupině Evropské konferenční ligy. V Chorvatsku se střetnou s papírově nejsilnějším soupeřem skupinové fáze Dinamem Záhřeb. Útok na třetí výhru bude tak pro Plzeň těžký. Viktoriáni si totiž nezvedli sebevědomí o víkendu, když prohráli v rámci 13. kola fotbalové ligy 0:3 v Liberci. Záhřeb 13:12 26. října 2023

„Dostali jsme facku. Myslím si, že tři nula jsme prohrát neměli. Nálada je i tak dobrá, jsme v pohodě,“ říká před zápasem s Dinamem Záhřeb kapitán Plzně Lukáš Hejda.

Poslechněte si fotbalisty a trenéra Plzně před utkáním Evropské konferenční ligy proti Dinamu Záhřeb

Podobný názor na prohru v Liberci a předchozí vystoupení plzeňských fotbalistů má i trenérský štáb. „Chceme se z toho poučit, ale zároveň víme, jaké dobré zápasy máme za sebou. Máme na čem stavět a do určité míry můžeme být sebevědomí. To se snažíme do hráčů dostat,“ tvrdí asistent trenéra Plzně Marek Bakoš.

Viktoria Plzeň se ale kromě porážky musela oklepat ještě ze ztráty klíčového útočníka Durosinmiho. V tom ji ale Záhřeb sekunduje, protože chrovatskému celku bude také kvůli zranění chybět nejproduktivnější hráč Bruno Petković. Kvůli tomu se možná i změní herní styly obou týmů.

„Uvidíme, jaké to bude. Když je na hřišti Petković, tak moc nepresují. Pokud tam bude nějaký mladíček místo něj, tak by na nás mohli víc tlačit. My určitě nechceme zalézt do nějakého hlubšího bloku, ale asi se tomu nevyhneme, protože tým mají kvalitní,“ popisuje záložník Pavel Šulc.

Se slovy svého svěřence se ztotožnil i trenér Miroslav Koubek. Byť tvář Plzně chce zachovat ofenzivní, uznává, že fotbalový um hráčů Záhřebů může vést i k defenzivnějšímu a pasivnějšímu stylu hry Plzně.

„Viktoria se pod mým vedením snaží hrát vždy aktivně a určitě od toho nechceme ustoupit. Zároveň musíme respektovat sílu soupeře. Očekávám v zápase pasáže hry, kdy budeme zdánlivě méně aktivní. Nedá se to úplně otevřít,“ říká kouč Koubek před utkáním v Záhřebu.

Zápas začne v 21 hodin stejně jako duel Slavie v Evropské lize na hřišti As Řím. Sparta ve stejné soutěži vyzve na domácím stadionu v 18.45 skotské Rangers. Všechna utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.