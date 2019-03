Je to Chelsea. Slavii čeká ve čtvrtfinále Evropské ligy anglický velkoklub

Sešívaní úvodní utkání proti anglickému soupeři odehrají doma 11. dubna, odveta v Londýně je na programu o týden později. Pokud by Slavia po Seville dokázala vyřadit dalšího favorita a postoupila do semifinále, střetla by se s lepším z dvojice Benfica – Frankfurt.

Slavia – Sevilla 4:3. Velkolepý obrat v prodloužení posunul sešívané do čtvrtfinále Evropské ligy Číst článek

Arsenal s českým brankářem Petrem Čechem čeká italská Neapol a poslední dvojicí je španělské duo Valencia a Villareal.

Pražané si účast mezi nejlepší osmičkou zajistili překvapivým postupem přes nejúspěšnější tým soutěže Sevillu. Po úvodní remíze 2:2 ve Španělsku slávisté doma zvítězili po skvělém obratu v prodloužení 4:3.

Slavia vydržela v evropských pohárech do čtvrtfinále poprvé od roku 2000, kdy v Poháru UEFA vypadla s anglickým Leedsem. Jejím maximem je semifinále stejné soutěže z roku 1996.

Chelsea už Evropskou ligu ovládla v roce 2013, rok předtím „Blues“ vyhráli Ligu mistrů. Letos v osmifinále Chelsea vyřadila Dynamo Kyjev po výhrách 5:0 a 3:0.

V samostatné české historii si proti Chelsea zahrály Viktoria Žižkov a Sparta. První jmenovaný s favoritem vypadl v roce 1994 po venkovní porážce 2:4 a domácí remíze 0:0. Sparta v roce 2003 uhrála venkovní bezbrankovou remízu, doma ale padla 0:1. V prvním kole Evropské ligy v roce 2013 pak Chelsea Spartu vyřadila po vítězství 1:0 na Letné a remíze 1:1 z Londýna, kterou na poslední chvíli zachraňoval Eden Hazard.

Los čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy (první zápasy 11. dubna, odvety 18. dubna):

Slavia Praha – Chelsea, Neapol – Arsenal (Čech), Villarreal – Valencie, Benfica Lisabon – Frankfurt.

Semifinále (první zápasy 2. května, odvety 9. května):

Benfica Lisabon/Frankfurt – Slavia Praha/Chelsea, Neapol/Arsenal – Villarreal/Valencie.