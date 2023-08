Gól a dvě asistence navrch. Šulc proti Gziře zazářil. ‚Hrálo se mi dobře, celkový výkon byl kvalitní,‘ řekl

Fotbalisté Plzně vykročili ve třetím předkole Evropské konferenční ligy rázně za postupem. Na svém stadionu jednoznačně přehráli maltskou Gziru poměrem 4:0, když se trefili Pavel Bucha, Rafiu Durosinmi, Pavel Šulc a Jan Kopic. Vítězství mělo být ovšem podle dění na trávníku ještě vyšší. Plzeň 8:31 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Plzně Pavel Šulc slaví svou branku do sítě maltské Gziry ve 3. předkole Evropské konferenční ligy | Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK | Zdroj: Profimedia

Hrdina utkání Pavel Šulc si mohl vychutnat ovace deseti tisíc diváků při střídání čtvrt hodiny před koncem. Plzeňský záložník korunoval chvíli předtím svůj výborný výkon po dvou asistencích gólem na 3:0. „Hrálo se mi dobře. Řekl bych, že celý týmový výkon byl kvalitní a plnili jsme to, co jsme si řekli. Jsem rád, že to skončilo 4:0. Možná to mohlo být i víc, ale buďme pokorní. Bereme výsledek 4:0.“

Plzeňané v zápase dominovali v držení míče i počtu střel, v závěru prvního poločasu za stavu 2:0 trefili třikrát brankovou konstrukci.

Trenér Koubek tak hráče o přestávce především uklidňoval. „Určitě nás nabádal, abychom byli trpěliví. Věděli jsme, že si nějakou šanci ještě vytvoříme. Myslím, že zatím máme docela smůlu,“ věřil Šulc, že Viktoria po změně stran navýší dvougólové vedení, což se povedlo jak jemu, tak Janu Kopicovi.

Naopak hrotový útočník Tomáš Chorý se v koncovce trápil i v duelu s Gzírou. „Má to trochu zakleté. Opravdu stačí málo, je ve správných pozicích. Jeho dnešního výkonu si ale vážím, odvedl spoustu práce, makal, dřel a presoval,“ komentoval střelecké trápení Chorého trenér Miroslav Koubek.

Gzira každopádně nebyla ve Štruncových sadech domácím rovnocenným soupeřem a na Maltu se tak vrací s milosrdnou prohrou 0:4.

KONEC Viktoriáni udělali v Doosan Areně #dalšíkrok ve své #cestadoEvropy ✌ Gziru porazili vysoko 4:0 #PLZGZU pic.twitter.com/1ry3VqrvKJ — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 10, 2023

„Kdybych byl neskromný, tak bych řekl, že jsme měli dát gólů víc a asi by to byla pravda. Šancí bylo možná ještě na dvojnásobek, ale ve fotbale to není tak, že všechno spadne do brány. Vážím si toho, že jsme dali čtyři góly a měli jsme další šance. To znamená, že jsme soupeře přehrávali a byli jsme dostatečně účinní v tvorbě šancí. A pak je to vždycky o realizaci,“ myslí si Koubek.

Odvetné utkání jeho svěřence čeká příští čtvrtek od 19 hodin, kdy se představí na půdě maltského soupeře.