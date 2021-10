Jablonec přišel o výhru s Randers v poslední minutě. Dvougólového Čvančaru mrzel výkon rozhodčích

Dlouho to vypadalo na severu Čech i přes deštivé počasí na veselý a hlavně vítězný večer. Jenže v poslední minutě jablonečtí fotbalisté inkasovali z penalty a s Randers v Evropské konferenční lize jen remizovali 2:2. Jablonec 9:18 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Tomáš Čvančara skóruje proti Randers | Foto: Vít Černý | Zdroj: Reuters

„Jsem zklamaný, protože nám chybělo málo k tomu, abychom vyhráli. Je to škoda. Mě to stojí vždycky dost nervů, navíc když je to v situaci, kdy máme šance na navýšení výsledků a nepodaří se nám to. Posledních dvacet minut soupeř jen nakopával dlouhé balony. Pak nás tento jeden dlouhý nákop do vápna stál vítězství,“ prohlásil smutně trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada.

Jablonec se dostal do vedení díky povedené patičce Tomáše Čvančary v 35. minutě. Jen o několik desítek vteřin později ale defenziva domácích a bylo vyrovnáno. V druhém poločase opět skóroval mladý útočník, o vítězství nad Randers přišli svěřenci Petra Rady ale po penaltě v poslední minutě zápasu.

„Neměli žádnou stoprocentní šanci, téměř do ničeho jsme je nepustili a pak z takové smolné penalty dostaneme gól, to mrzí. Násobí se to, když se podíváme do Alkmaaru, tam za mě měla být jasná penalta po zákroku, ze kterého jsem měl otřes mozku. Dneska opět dvě penalty, jsme z toho všichni naštvaní,“ litoval autor obou jabloneckých gólů Čvančara, podle kterého Jablonci znovu rozhodčí pokutový kop upřeli.

Jablonec sice v úvodních třech zápasech skupiny Evropské konferenční ligy uhrál jen čtyři body, ale s každým ze soupeřů mohl pomýšlet na vítězství.

„Mrzí to hodně, ale abych řekl pravdu, s každým týmem jsme odehráli otevřenou partii a v ani jednom zápase jsme nebyli horší. Naopak, hráli jsme svojí hru a ukázali svou kvalitu. Šanci na postup máme,“ tvrdí Čvančara, podle kterého právě s Randers i nadále budou jablonečtí fotbalisté bojovat o druhé místo za vedoucím Alkmaarem.

Za dva týdny se oba týmy utkají v Dánsku znovu.