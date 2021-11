Jablonec se chce v Randers spolehnout na Čvančaru, trenéra Radu trápí proměňování šancí

Jablonečtí fotbalisté se můžou značně přiblížit postupu ze skupiny v Evropské konferenční lize. Do čtvrtečního utkání proti dánským Randers jdou ale ve špatné formě, v posledních sedmi zápasech totiž ani jednou nevyhráli. O nepříznivé bilanci mluvil na předzápasové tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada. Randers (Dánsko) 21:28 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Nehrajeme špatně. My si vytváříme šance, ale neproměňujeme je. To nás v současném ročníku nejvíc trápí. Předchozí ročníky nebyly jako teď, ale prostě nám to tam padalo,“ uvedl k současné situaci Jablonce trenér Petr Rada.

Poslechněte si komentáře Petra Rady a Jana Kroba před zápasem s Randers

Proměňování gólových šancí se v posledních zápasech dařilo pouze Tomáši Čvančarovi. Mladý útočník dal v posledních třech zápasech všechny góly Severočechů. Právě na Čvančarovu aktuální formu budou chtít jablonečtí v Dánsku co nejvíce zúročit.

„Bylo by fajn, kdybychom využili toho, jakou má střeleckou formu a jak mu to tam padá. Když to tam nebude padat jemu, bude to padat třeba Dolimu (Martinu Doležalovi). Jsme rádi za jeho góly, ale snažíme se hrát týmově. Když to někdo vezme na sebe, budeme ale rádi,“ řekl směrem k Tomáši Čvančarovi obránce Jan Krob.

Pro něj bude utkání s Randers určitým způsobem speciální. V Dánsku totiž kvůli třem žlutým kartám nemůže hrát jeho spoluhráč na levé lajně Václav Pilař. Spolupráce těchto dvou přitom jabloneckou hru zdobí, obránce Jan Krob ale v absenci Václava Pilaře takový problém nevidí.

„Všichni známe Václavovy kvality a víme, a že je jedním z nejlepších hráčů od nás do ofenzivy. Určitě nám bude chybět, ale je nás v kádru hodně. Teď dostane šanci jiný hráč, který toho může využít. Václav má vyšší individuální kvality než ostatní, ale prostě se vykartoval a bude hrát někdo jiný,“ říká Krob.

V minulém vzájemném duelu přišli jablonečtí o vítězství až v nastaveném čase. I přes ztrátu bodů na domácí půdě se ale Severočeši udrželi na druhém místě skupiny D. V případě vítězství na hřišti Randers by se tak hodně přiblížili postupu do další fáze. Utkání začne na stadionu v Randers v 18 hodin a 45 minut.