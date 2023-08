Jsme favoriti, musíme vyhrát a nakopnout sezonu, říkají fotbalisté Plzně před odvetou s kosovskou Dritou

Začátek sezony Viktorii nevyšel podle představ. V úvodních třech duelech Plzeň nevyhrála a dala jediný gól. Na předzápasovém tréninku v Prištině ale v týmu vládla dobrá atmosféra a pozitivní je před odvetou s Dritou i trenér Miroslav Koubek.

„Drita je dobrý soupeř. Víme, co nás čeká. Jsme si vědomi, že jsme si tu situaci zkomplikovali. Můžeme očekávat motivaci domácích, ale my víme, že máme svoji kvalitu a vysoké herní předpoklady to zvládnout,“ vyzdvihuje Koubek.

Výběr kouče Koubka čeká večer klíčový duel. Pokud by Plzeň s outsiderem vypadla, chyběla by počtvrté za posledních pět let v hlavní fázi evropských pohárů. Takový scénář si ale hráči Viktorie nepřipouštějí a v hlavě mají jenom postup.

„Jsme favorité, takže potřebujeme zlomit tu naší sérii, vyhrát a chytit se. Musíme tu sezonu nakopnout, protože jsme začátek nechytli,“ řekl Jan Kopic.

„Přijeli jsme sem s pokorou k soupeři, protože se jedná o kvalitní tým, ale jsme si vědomi našich kvalit a věříme, že to předvedeme na hřišti,“ navázal na Jana Kopice další plzeňský záložník Jan Sýkora.

Zápas Drita – Plzeň začne ve čtvrtek ve 20 hodin. Postupující se v další fázi soutěže utká s maltským klubem Gzira.

Už pět minut po 19. hodině nastoupí do odvety 2. předkola Evropské konferenční ligy i Bohemians. Po prohře 0:3 v Norsku čeká Pražany souboj s Bodø/Glimt na Letné.

Radiožurnál Sport odvysílá oba duely v přímém přenosu, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.