Nejsme tým, který si jen stoupne a brání, hlásí před odvetou v horkých Athénách kouč Slavie Trpišovský

Fotbalisté Slavie jsou v půli cesty do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Pokud zvládnou dnešní odvetu 3. předkola už je bude od hlavní fáze soutěže dělit jen jeden soupeř. V Athénách ale Pražané nechtějí jen spoléhat na úvodní výhru nad Panathinaikosem 2:0. „Jsme tým, který se snaží hrát hodně ofenzivně. Přirozenější je tak pro nás hrát konstruktivně a být na míči," ujišťuje trenér Slavie Jindřích Trpišovský. Athény 10:53 11. srpna 2022

„Jsme tým, který se snaží hrát hodně ofenzivně. Přirozenější je tak pro nás hrát konstruktivně a být na míči. Nejsme tým, který by si uměl jen stoupnout a soupeře ubránit,“ odmítá trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský, že by jeho tým přijel do Athén jen s myšlenkami na defenzívu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o odvetě Slavie s Panathinaikosem

Pravdou ale je, že na obranu musí kouč Pražanů myslet nejvíc. Ale to proto, že v úvodním duelu proti Panathinaikosu dostal červenou kartu Eduardo Santos. Ve stoperské dvojici by ho měl nahradit nejspíše Kačaraba. Slavia nemůže počítat ani se zraněnými Ewertonem, Provodem a asi i Ševčíkem. Kromě těchto absencí se Pražané musí připravit na bouřlivé prostředí a velké vedro.

„Výhoda je, že se teď bude hrát večer a slunko bude zapadlé. To hodně pomůže, protože na Gibraltaru slunko pražilo celý zápas,“ připomíná kapitán fotbalové Slavie Tomáš Holeš duel v minulém předkole na hřišti St. Joseph’s.

Večer v době utkání by v Athénách mělo být stále ještě přes 30 stupňů Celsia. A právě velká vedra se podepsala také na kvalitě hřiště Panathinaikosu.

„Tráva je zvláštní. Na podobné jsem jednou hrál na Kypru, kde jsem hrál v lisovkách. Takže lisovky na to budou ideální. Ale chce to hodně vody, jinak bude hřiště pomalé,“ myslí si Holeš.

Odveta 3. předkola Evropské konferenční ligy mezi Panathinaikosem a Slavií začne v 19.30 a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu společně s duelem kvalifikace Evropské ligy Slovácko - Fenerbachce Istanbul, který odstartuje o půl hodiny dříve.