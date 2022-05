Premiérový ročník Evropské konferenční ligy vyhrál AS Řím, Feyenoord skolil jediným gólem Zaniolo

Fotbalisté AS Řím porazili ve finále Evropské konferenční ligy Feyenoord Rotterdam 1:0 a získali tak první mezinárodní trofej v klubové historii. Jediný gól zápasu vstřelil italský křídelník Nicoló Zaniolo. Trenér José Mourinho ke svým triumfům v Lize mistrů a Evropské ligy přidal i trofej z třetí evropské soutěže, která letos zažila svou premiéru. Tirana (Albánie) 22:56 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chris Smalling a Nicolò Zaniolo z AS Řím slaví vstřelený gól | Foto: Florion Goga | Zdroj: Reuters

Feyenoord si cestu do finále proklestil především díky skvělé ofenzivě. Ve vyřazovací části kromě pražské Slavie vyřadil i Partizan Bělehrad a Marseille. AS Řím si poradilo s Vitesse, Bodo/Glimt a Leicesterem, spoléhalo se především na anglického šutéra Tammyho Abrahama.

Útočník Hložek míří za Schickem do Leverkusenu. Sparta má na přestupu vydělat půl miliardy korun Číst článek

Fanoušci očekávali atraktivní útočný fotbal, první desítky minut ale šance nenabídly, týmy se dostávaly jen do náznaků ohrožení brány. Klidný průběh narušila až 32. minuta. Feyenoordský obránce Gernot Trauner podskočil dlouhý balon do vápna, ten si našel Nicoló Zaniolo a pohotově přehodil gólmana - 1:0.

Feyenoord nepřipomínal tým, který svou rychlostí proháněl v Edenu slávistické hráče, proti italskému soupeři se mu nedařilo dostat do tempa. Jedinou střelu na bránu za poločas si připsal Orkun Kökcü, ale mířila pouze na brankáře Ruíe Patrícia.

Do druhého poločase vstoupil nizozemský celek aktivněji. Levý bek Tyrell Malcia se po sklepnutí patičkou od spoluhráče opřel do míče zpoza šestnáctky, na jeho bombu stihl reagovat Patrício a zvládl vytáhnout střelu na tyč.

Na druhé straně měl štěstí stoper Marcos Senesi, jehož zatažení Abrahama z pozice posledního hráče mohl rozhodčí klidně posoudit jako červenou kartu.

Italové se opět dostali do tempa a svého soupeře nepouštěli do šancí. V 70. minutě mohlo AS samo skórovat, jedovku Jordana Veretouta musel gólman Justin Bijlow vyrážet. Na závěrečnou čtvrthodinu už se ale Mourinhovi svěřenci zatáhli a nechali Feynoord dobývat své vápno.

To Nizozemcům nevyhovovalo a jejich snaha vynutit si prodloužení vyzněla na prázdno. Klub z Rotterdamu tak letos skončí bez poháru, zatímco AS Řím má díky zisku své první evropské trofeje řádný důvod k oslavám.

AS Řím - Feyenoord Rotterdam 1:0 AS Řím - Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0) Branka: 32. Zaniolo. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Fritz (video, Něm.). ŽK: Pellegrini, Patrício, Spinazzola - Trauner. Diváci: 21.690.

Congratulations Roma, 2021/22 Europa Conference League champions! #UECLfinal pic.twitter.com/LECvXSr31e — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022