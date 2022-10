‚Je strašné, že tady není videorozhodčí.‘ Slovácko cítí po konci v Evropské konferenční lize křivdu

Fotbalisté Slovácka do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy nepostoupí. Jasné to je už před závěrečným kolem základních skupin, tým z Uherského Hradiště totiž v předposledním utkání podlehl doma Kolínu nad Rýnem 0:1. „Jde o body do koeficientu a taky o peníze pro klub. Pořád máme o co hrát,“ připomíná trenér Martin Svědík, že Slovácku ještě zbývá odehrát zápas na hřišti Partizanu Bělehrad. Uherské Hradiště 13:45 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Steffen Tigges z Kolína nad Rýnem, v bílém Michal Kohút a Jan Kalabiška ze Slovácka | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Jediný gól padl v 82. minutě z pokutového kopu, jednu penaltu už přitom hosté o půl hodiny dřív neproměnili.

„Hráč chtěl podle mě prodloužit balón, přitom do mě kopl, já jsem spadl a jak jsem byl na zemi, zavadil o moje nohy a spadl. Rozhodčí to podle mě ani pískat nechtěl, to až na popud pomezního,“ popsal rozhodující moment záložník Slovácka Michal Kohút.

Právě po jeho zákroku odpískal gruzínský sudí Giorgi Kruashvili po konzultaci s asistentem pokutový kop. Ten proměnil v 82. minutě Slovák Ondrej Duda. A stav 0:1 vydržel až do konce utkání.

Trenér Slovácka Martin Svědík cítil křivdu. Vadí mu i fakt, že na zápasech Evropské konferenční ligy chybí viedorozhodčí.

„Je strašné, že tady není VAR, protože to jsou situace, na které by stačilo, aby se rozhodčí podíval,“ říkal na tiskové konferenci český kouč.

Prohra s Kolínem znamená pro Slovácko konec naději na postup do jarního play off. Ve čtvrtek tak tým z Uherského Hradiště na hřišti Partizanu zakončí svou premiérovou účast ve skupinové fázi některého z evropských pohárů.

Podle trenéra je i v téhle situaci o co hrát. „Jde o body do koeficientu a taky o peníze pro klub. Pořád máme o co hrát. A v evropských ligách je potřeba vážit si každého zápasu,“ motivoval svěřence Svědík.

„Ne každý rok v nich máme šanci hrát, jsme menší provinční klub. Pro nás je to výborná zkušenost,“ dodal.