Kouč Koubek od odvety Plzně proti Gziře očekává těžší zápas než doma. Atmosféra v týmu je podle něj dobrá

Plzeňští trenéři hráče hecovali, aby nic při poslední přípravě na hřišti neošidili, protože i když se zdá o postupu jasno, trenér Miroslav Koubek na Maltě očekává těžší zápas a nic jednoduchého.

Plzeň ale teď může být v pohodě. Po rozpačitém úvodu sezóny totiž přišel onen pověstný okamžik, který zatím otočil formu i náladu fotbalistů Viktorie k lepšímu – doslova vydřená výhra a postup v minulém kole kvalifikace Konferenční ligy v Kosovu s Dritou.

„Možná že v ten moment se trochu to napětí v hlavách hráčů uvolnilo a začali ukazovat svůj potenciál,“ myslí si Koubek. „Musím říct, že od té doby se to trošku změnilo, samozřejmě i ta atmosféra, protože kluci tomu začali věřit, začali jsme znovu dávat góly a myslím si, že teď jdeme správným směrem,“ navazuje na svého šéfa na lavičce asistent trenéra Jan Trousil.

Plzeň momentálně omezují snad jen zdravotní problémy některých hráčů. „Pochopitelně je to problém, hrajeme už čtvrtý anglický týden, a čím víc hráčů máte, tím spíš můžete tu zátěž rozložit. Pokud se to scvrkává na 16 hráčů, tak to zase tak moc nerozložíte,“ říká Koubek.

Viktoria bude chtít navázat na dobrou formu i na Maltě, kde začne hrát s Gzirou v 19 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos, do kterého se zapojí od osmi večer také Slavia – v Košicích bude proti ukrajinskému Dnipru-1 hájit třígólový náskok v odvetě předposledního kola kvalifikace Evropské ligy.