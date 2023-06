Jsme připraveni na cokoliv, hlásí předseda Fotbalové asociace Fousek před finále Konferenční ligy

Už ve středu čeká stadion v Edenu finále Evropské konferenční ligy. Střetnou se v něm fotbalisté anglického West Hamu a italské Fiorentiny. Očekávaný zápas začne ve 21 hodin. Půjde o souboj o to, komu se podaří zachránit sezonu. Praha 17:27 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda FAČR Petr Fousek (vpravo) a bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši při představení trofeje pro vítěze Evropské konferenční ligy v Praze | Foto: Kateřina Šulová, ČTK | Zdroj: ČTK

Asi největší úskalí musela Fotbalová asociace České republiky řešit v souvislosti s návalem fanoušků. V úterý dopoledne byla trofej pro vítěze vystavena před pražským Rudolfinem, kde už bylo pár příznivců z obou táborů. Byl tam také předseda FAČR Petr Fousek, který mluvil právě o tom, kolik příznivců se do Prahy ještě chystá.

„Ty počty se neustále mění. Nevím, jestli je neovlivní i počasí. Na druhou stranu už fanoušci mají letenky zakoupené. Jsme připraveni, ať bude počet v podstatě jakýkoliv. Máme připravené fanzóny s veškerým vybavením, které s tím souvisí včetně možnosti sledování zápasu. Takže jsme připraveni na cokoliv,“ řekl Fousek.

Trofej pro vítěze @europacnfleague už je vystavena v Praze u Rudolfina. Pokud chcete, můžete se s ní dnes a zítra v době od 10:00-18:00 vyfotit. https://t.co/hpGApgvIG8 pic.twitter.com/egYVFEVDk4 — FAČR (@FACR_Asociace) June 6, 2023

Co se týče fanzón, ta pro příznivce West Hamu je na Letenské pláni a pro fanoušky Fiorentiny na výstavišti v Holešovicích. Zároveň má FAČR domluvenou spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města, který posílí spoje na potřebných linkách až do 2 hodin ráno.

Každý z týmů obdržel necelých 5 000 lístků, ale třeba podle Reuters se do Prahy dostane dokonce kolem 15 tisíc fanoušků West Hamu.

Oba týmy už jsou pochopitelně v Praze. V 11 hodin měl trénink West Ham, pak si trávník vyzkoušela taky Fiorentina a během úterý dojde na mediální aktivity. V 17.45 by měla začít tisková konference anglického celku, na kterou dorazí záložník Jarrod Bowen, trenér David Moyes a hlavně Tomáš Souček, tedy jeden z dua českých reprezentantů v barvách West Hamu.

Za Fiorentinu bude k dispozici kouč Vincenzo Italiano a obránci Nikola Milenkovič s Cristianem Biraghim. Antonín Barák tedy na tiskovou konferenci nedorazí, důvod jeho absence jakožto českého zástupce v dresu Fiorentiny novinářům sdělen nebyl.

Čekání na trofej pro jeden tým skončí

Ani jeden z týmů nezažil z pohledu domácích lig úplně nejpovedenější sezonu. Půjde tedy o souboj o to, komu se podaří sezonu zachránit. O něco lepší ji měl italský tým, který bojoval o účast v příštím ročníku evropských pohárů až do posledního kola, nakonec se mu to ale nepovedlo. Takže pro Fiorentinu jde o šanci, jak sezonu zachránit.

⚜️ Fiorentina West Ham ⚒️

️ Eden Arena, Prague

#️⃣ #UECLfinal pic.twitter.com/3qihGWVvO0 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 6, 2023

A podobně je na tom i West Ham. Ten byl dlouho na hranici sestupu z Premier League, pak se zvedl a do finále Konferenční ligy prošel poměrně suverénně. Oba celky mají motivaci navíc, protože dlouho čekají na zisk nějaké trofeje.

West Ham svou poslední vyhrál v roce 1980, Fiorentina na ni čeká už 22 let. Potkají se navíc velmi rozlišné styly fotbalu, jak popsal třeba bývalý reprezentant a vítěz Evropské ligy Tomáš Ujfaluši, mimo jiné bývalý hráč právě Fiorentiny.

„Přiznám se, že jsem sám zvědavý. Znám dobře Fiorentinu, která ráda drží balon a snaží se hrát. West Ham je spíš takový silový, hrajou fyzicky velmi náročný fotbal. Ale je to finále, pouze jeden zápas. Takže rozhodnout může opravdu každá chyba a uvidíme, jak oba týmy začnou.“

Finále Konferenční ligy mezi West Hamem a Fiorentinou začne v pražském Edenu ve středu od 21 hodin.